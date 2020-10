Eerste paal in de grond voor meest duurzame crematorium van Nederland te Groningen

Begin oktober ging de eerste paal in de grond voor het nieuwe crematorium aan het Hoendiep in Groningen. Dat er een elektrische crematieoven zou komen, was al bekend. Maar het hele pand ademt duurzaamheid, zegt locatiemanager Mariëlle Heijnen van Coöperatie DELA. Elektrische crematieovens vervangen langzaam aan de gasgestookte varianten in Nederland, wat niet alleen helpt in de vermindering van het gasverbruik, maar ook in de besparing van CO2. DELA, eigenaar van het Groningse crematorium, gaat aan het Hoendiep nog een stapje verder.

Massief hout

Het pand krijgt een massief houten bouw met houten dakconstructie, dat voor alle crematoria in Nederland uniek is. Deze massief houten bouw biedt diverse voordelen, vertelt Heijnen. “Niet alleen is deze vorm van bouwen aardbevingsbestendig, maar hout is ook een stuk minder belastend voor de CO2-uitstoot dan andere bouwmaterialen. Daarnaast weet je zeker, dat alle bouwmaterialen uit dit pand kunnen worden hergebruikt, mocht het crematorium ooit worden afgebroken.”

De houten bouw wordt geleverd door het bedrijf Laminated Timber Solutions, dat gespecialiseerd is in dergelijke houtconstructies.

Ook krijgt het crematorium een zogenoemd mos-sedum dak, wat voordelen biedt voor de isolatie van het pand en bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Mos en sedum produceren namelijk zuurstof. De restwarmte van de crematieoven wordt daarnaast gebruikt om het pand te verwarmen.

Bouwtijd

De verwachte bouwtijd is in totaal zo’n 40 weken. Na de zomervakantie in 2021 kunnen naar verwachting de eerste crematies plaatsvinden. Als de coronamaatregelen het toestaan, wordt op gepaste wijze stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van de bouw. Onder meer omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.

Waarom?

Bij coöperatie DELA geloven we in een waardig afscheid voor iedereen. Maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. Wij zijn groot geworden vanuit de overtuiging dat onderlinge verbondenheid telt. Wij dragen elkaars lasten en de zorg voor elkaar. Daarom willen we onze wereld op een gelijkwaardige of zelfs betere manier achterlaten voor de huidige en toekomstige generaties.