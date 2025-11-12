Energie-infrastructuurspecialist Joulz heeft bij het Gelderse Tiel vandaag effectief de energievoorziening van het eerste netneutrale bedrijvenpark (Bedrijvenpark Medel) van Europa in gebruik genomen. De opening is een mijlpaal in de energietransitie. Het project toont aan dat economische groei en verduurzaming mogelijk blijven, zelfs in regio’s met netcongestie.

Twee jaar geleden bleek dat het nieuwe bedrijventerrein geen aansluitcapaciteit kon krijgen: door netcongestie is er geen ruimte voor afname van vermogen en ook niet voor het terugleveren van zonne-energie. Joulz, gespecialiseerd in elektrisch vermogen, heeft dit probleem opgelost in nauwe samenwerking met netbeheerder Liander. Een lokaal vermogenssysteem zorgt vanaf vandaag voor de volledige energievoorziening van alle bedrijven op het nieuwe terrein vrijwel zonder het publieke stroomnet te belasten. De bedrijven kunnen rekenen op voldoende en betrouwbaar vermogen, dat bovendien duurzaam wordt opgewekt: zonne-installaties en energieopslag maken deel uit van het vermogenssysteem. En op momenten dat dit onvoldoende is, springen gasturbines bij.

Met deze groene energiemix realiseert het systeem direct een forse CO2-reductie ten opzichte van normale netstroom. Deze netneutrale oplossing is mogelijk dankzij een overeenkomst met netbeheerder Liander, die gezamenlijk gebruik van het lokale netwerk mogelijk maakt.

‘Meer dan de opening van een energievoorziening’

“De ingebruikname van ons energie-eiland vandaag is veel meer dan enkel de opening van een nieuwe energievoorziening”, zegt Joulz-CEO Sytse Zuidema. “Het laat zien dat groei weer mogelijk is en dat ontwikkelingen in Nederland weer van het slot kunnen. Bedrijven kunnen wel uitbreiden zonder extra netcapaciteit en wel verduurzamen, bijvoorbeeld door hun wagenpark te elektrificeren. Daar zijn oplossingen voor en dat hebben wij vandaag bewezen.”

De oplossing kwam tot stand in opdracht van het Industrieschap Medel, een samenwerking van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe, in nauwe samenwerking met Joulz en de bedrijven die zich op de nieuwe locatie vestigen. Dankzij de lokale opwek en het gedeelde systeem verlagen de bedrijven bovendien hun CO2-uitstoot aanzienlijk.