Jos Scholman Bedrijven uit Nieuwegein is een full-service partner voor de openbare ruimte. Het veelzijdige bedrijf is actief in de GWW-sector, sport- en cultuurtechniek en in groenaanleg en -onderhoud. Voor het eigen vervoer van materialen zet het bedrijf als eerste in Nederland een MAN hTGX in. Een truck met een waterstof- verbrandingsmotor.

Robert Scholman, directeur/eigenaar van Jos Scholman Bedrijven: “Wij zetten voor ons eigen transport een vloot in van vijftien trucks en meer dan vijftig bestelwagens. Een groot deel van onze voertuigen rijdt inmiddels op waterstof. In 2019 hebben we de keuze gemaakt om hier vol op in te zetten, omdat wij ervan overtuigd zijn dat waterstof op dit moment de beste papieren heeft om fossiele brandstoffen in de infrasector uit te bannen. In 2021 hebben we ons eigen (publiek toegankelijke) waterstoftankstation geopend en sinds 2024 produceren we met onze eigen electrolyzer 100 procent groene waterstof. Zo hebben we van productie tot gebruik alles in eigen beheer en daarmee zijn we uniek in Nederland.”

Zes hTGX-trucks

“In de praktijk rijden inmiddels bijna tachtig van onze voertuigen en machines dagelijks op waterstof; van bestelwagens en personenauto’s tot kranen, tractoren en holders. De trucks rijden echter nog allemaal op diesel. De aanschaf van zes MAN hTGX waterstoftrucks was voor ons dus een logische stap. Elektrische trucks zijn voor ons niet handig. Ten eerste ontbreekt de laadinfra, maar ook is de actieradius vaak te klein voor een werkdag. Met de MAN hTGX is dat met een actieradius oplopend tot zo’n 600 kilometer opgelost, terwijl het tanken net zo weinig tijd kost als met een diesel.” De MAN hTGX heeft vier tanks achter de cabine met een inhoud van 56 kg waterstof onder een druk van 700 bar.