Eerste lading vers gras in Grass2Grit-fabriek verwerkt tot duurzaam dooimiddel

In de Grass2Grit-fabriek in Broek op Langedijk wordt op dit moment de eerste lading vers gras verwerkt tot grassap dooimiddel. Hillebrand Breuker, projectmanager provincie Noord- Holland: “Het is de eerste keer dat we grote hoeveelheden gras tot strooisap en vezels gaan verwerken.” De verwachting is dat er tussen de 6 en de 10 ton vers gras nodig is per km2 weg strooien.

Dit alternatief voor strooizout kan van maart 2020 tot eind 2022 worden ingezet als gladheidsbestrijder op de N504. Daarnaast zijn de grasvezels die vrij komen bij de verwerking van het sap, bruikbaar voor het maken van biobased wegmeubilair. Grass2Grit vormt zo een circulaire en innovatieve toepassing die bovendien goed is voor de biodiversiteit.

Positieve milieueffecten

Grass2grit is milieuvriendelijk en het benodigde gras ruim voorhanden. Maar liefst 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. Naast de circulaire aanpak kent het project nog een aantal positieve milieueffecten. Hillebrand Breuker: “Door vaker en op een natuurvriendelijke manier te maaien en het gras te ruimen neemt de biodiversiteit langs de weg toe. Bovendien neemt de verontreiniging van wegbermen af door het gebruik van biobased weginfrastructuur. Grass2Grit levert echt een concrete bijdrage aan een betere leefomgeving.”

Samenwerking

Grass2Grit is het eerste concept ter wereld dat bermgras inzet voor gladheidsbestrijding op de wegen waarlangs het bermgras groeit. Het project heeft in 2018 een LIFE-subsidie in de categorie ‘milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen’ gekregen waarmee een pilot kan worden uitgevoerd. Dankzij de samenwerking met innovatieve partners zoals J. van Bodegom & zn, Van Gelder, Natural Plastics en Schuitemaker en de provincie Noord-Holland, zijn de mogelijkheden van Grass2Grit steeds verder uit te breiden.