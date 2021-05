Het eerste groene merkactivatiebureau van Nederland is geboren: The Groundbreakers. Creative event agency ID310 kiest na vijftien jaar voor een groene koerswijziging en gaat verder als merkactivatiebureau The Groundbreakers. De productie van de merkactivaties doen ze op een zo duurzaam mogelijke manier. Een primeur in de evenementenbranche!

The Groundbreakers ontwikkelt groene merkactivaties door vanaf het begin tot aan het einde bewuste keuzes te maken om de impact op het milieu te minimaliseren. Bewuste keuzes op het gebied van materiaalgebruik, productiewijze, energieopwekking, transport en afvalverwerking. Zo gebruiken ze duurzame materialen voor de ontwikkeling van decorstukken, minimaliseren ze CO2 uitstoot en plasticgebruik en investeert het bureau in duurzame innovatieprojecten. Maar het grootste verschil wordt misschien wel aan het begin van het proces gemaakt, bij de conceptontwikkeling, waar naast effectiviteit en creativiteit ook duurzaamheid een centraal uitgangspunt is voor het bureau. De focus van het creatieteam ligt op het creëren van impact op een manier die zo min mogelijk schade aan het milieu toebrengt.

Verduurzaming branche

‘Het is natuurlijk spannend om het roer om te gooien in deze tijd, maar het voelt als het juiste moment om deze stap te zetten’ aldus creative director Martijn Geerdes. ‘Alles wat we organiseren en produceren is in de basis voor één live moment, dat maakt een merkactivatie al snel niet duurzaam. Het verduurzamen van onze branche wordt daardoor al snel als te ingewikkeld beschouwd, maar het niet onmogelijk. Wij vonden het tijd om serieuze stappen te gaan zetten’. ‘Daarbij zorgt de huidige crisis ervoor dat steeds meer mensen en bedrijven omgevingsbewust zijn geworden en vinden dat we niet langer op deze manier met de aarde kunnen omgaan. De balans is zoek en de grondstoffen raken langzaamaan op; aanleiding genoeg om onze werkwijze aan te passen. Zo hopen we met The Groundbreakers een bijdrage te leveren.’

Grootse ambities

De ambities van The Groundbreakers reiken ver. Zo is het bureau van plan om in 2024 CO2 positief te opereren. The Groundbreakers ontwikkelt merkactivaties in-house: creatives bedenken de merkactivaties, designers ontwerpen deze en in het eigen atelier worden decors door producers gerealiseerd. Dit maakt dat het merkactivatiebureau de werkwijze goed kan overzien en het proces kan blijven innoveren en optimaliseren.

Enthousiaste reacties

De transitie van ID310 naar The Groundbreakers is door klanten heel goed ontvangen. Opdrachtgever Martien Koning, campagnemanager bij Batavia Stad Fashion Outlet, zegt hier het volgende over: ‘Voor VIA Outlets – de eigenaar van Batavia Stad Fashion Outlet – is duurzaamheid ontzettend belangrijk. We zijn dan ook heel blij dat er nu een groen merkactivatiebureau is die we kunnen benaderen als we duurzame projecten willen initiëren.’