Merkactivatiebureau The Groundbreakers heeft in de TheaterHangaar in Katwijk de eerste Groene Giraffe gewonnen. De ‘Bring Your Own’ activatie voor de Nederlandse Spoorwegen is bekroond met een Gouden Giraffe voor het meest duurzame evenement. De Gouden Giraffe Event Awards, ook wel de Oscars van de Nederlandse evenementenbranche genoemd, erkent jaarlijks de meest onderscheidende en impactvolle events.

Bring Your Own

30 miljoen wegwerpbekers belanden jaarlijks in de afvalbakken op de stations in Nederland. Deze bekers zijn niet recyclebaar, resulterend in 80.000 bekers die dagelijks na eenmalig gebruik verloren gaan. Dat moet anders – vindt NS. Met de campagne ‘Bring Your Own = The Way To Go’ roept NS reizigers op om een eigen herbruikbare beker mee te nemen op reis. Merkactivatiebureau The Groundbreakers ontwikkelde een mediagenieke activatie om awareness te creëren voor deze campagne. Die was zo succesvol dat de Groene Giraffe in de wacht werd gesleept tijdens de Gouden Giraffe verkiezing in de TheaterHangaar in Katwijk. Gedurende de vier activatiedagen beloofden honderden reizigers hun allerlaatste wegwerpbeker ooit te gebruiken en werden maar liefst 15,2 miljoen mensen bereikt.

Perfect uitgevoerd

De jury van de Gouden Giraffe Event Awards vond de activatie van The Groundbreakers goed doordacht. De manier waarop het probleem werd gevisualiseerd was perfect uitgevoerd, aldus de jury. Het eenvoudige idee is goed uitgewerkt en dat heeft gezorgd voor veel goede pers voor de opdrachtgever; de Nederlandse Spoorwegen. De jury vindt ook dat deze campagne het verdient om voor langere periode te worden opgevolgd.

Eerste Groene Giraffe

The Groundbreakers is met de ‘Bring Your Own’ activatie de winnaar van de allereerste Groene Giraffe. “Ook bij events draait het tegenwoordig veel om duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken en het wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Reden waarom we de Groene Giraffe in het leven hebben geroepen”, aldus Robin van Leeuwen van de organisatie.