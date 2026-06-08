Van der Valk Solar Systems heeft een certificaat overhandigd aan Stijn Langebeek, General Manager van Van der Valk Hotel Groningen–Hoogkerk. Op het certificaat wordt de totale vastgelegde CO₂-besparing van de ValkTop solar carport getoond.

De carport, gerealiseerd door SUNR-eco, is in augustus 2025 in gebruik genomen en biedt plaats aan 52 parkeerplaatsen. Het dak is voor voorzien van 360 zonnepanelen.

De ValkTop carport onderscheidt zich door een nauwe ketensamenwerking tussen Van der Valk Solar Systems en partners KS Profile en ArcelorMittal. Zo is voor de constructie gebruikgemaakt van koudgewalste stalen profielen geproduceerd door KS Profile. Dankzij deze productietechnieken en slimme ontwerpkeuzes, wordt in de constructie een zeer hoge sterkte en stijfheid bereikt, waardoor er significant minder staalvolume nodig is. Dit draagt direct bij aan een lagere milieu-impact en schaalbaarheid voor grote parkeerplaatsen.

De stalen constructie is voorzien van XCarb® Steel Certificates uitgegeven door ArcelorMittal. Deze certificaten maken de gerealiseerde CO₂-besparing door verduurzaming binnen de staalproductieketen transparant en herleidbaar. De toewijzing en verificatie van de besparing zijn uitgevoerd door onafhankelijke partij DNV.

“Met dit project laten we zien dat duurzame innovaties in de keten concreet en meetbaar kunnen worden gemaakt,” aldus Paul van der Meer, Sustainability & Compliance Manager van Van der Valk Solar Systems. “Door nauwe samenwerking met onze ketenpartners en het gebruik van gecertificeerd staal kunnen we onze klanten niet alleen duurzame oplossingen bieden, maar ook aantoonbare CO₂-besparingen overdragen.”

Middels het uitgereikte certificaat is de gerealiseerde CO₂-reductie van deze carport formeel doorgegeven aan Van der Valk Hotel Groningen–Hoogkerk.