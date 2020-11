Eerlijke kleding kopen: jongeren willen wel, maar doen het niet

De meerderheid van de jongeren is bereid om eerlijke kleding te kopen, alleen ze doen het niet, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van CNV Internationaal. “Het is veelbelovend dat jongeren bereid zijn om kledingstukken te kopen die eerlijk geproduceerd zijn”, aldus voorzitter van CNV Internationaal Anneke Westerlaken. “We zien deze bereidheid echter nog niet terug in het gedrag. Hier kunnen we wat aan doen als vakbonden, maar ook als kledingmerken.”

Informatie over eerlijke kleding is nodig

63% van de jongeren geeft aan meer te willen betalen voor een kledingstuk dat eerlijk geproduceerd is, dan voor een identiek kledingstuk dat niet-eerlijk geproduceerd is. Ook wil 54% van de jongeren meer haar best doen om eerlijke kleding te kopen. Het percentage dat het ook daadwerkelijk doet is een stuk lager, namelijk 21%. Jongeren geven aan dat ze meer informatie nodig hebben of kleding wel of niet eerlijk is. Westerlaken: “Eerlijk geproduceerde kleding blijkt een pluspunt, maar wint het nog niet van prijs of kwaliteit. Een tegenstelling als je kijkt naar de grote bereidheid. Maar we zien ook dat de kennis over eerlijke kleding onvoldoende is.”

Jongeren kopen gemiddeld zo’n 2,2 kledingstukken per maand. Bijna de helft (47%) weet niet hoeveel procent van de kleding die ze kopen eerlijk geproduceerd is. Want ondanks de welwillendheid van jongeren om vaker eerlijke kleding te kopen, weten ze vaak niet goed hoe ze eerlijke kleding moeten herkennen (56%). “Jongeren vinden het moeilijk om te bepalen welke kleding eerlijk is, zij weten niet goed waar ze het moeten kopen”, legt Westerlaken uit. “Ook geeft een meerderheid aan heel weinig te weten over het onderwerp.”

Impact corona

COVID-19 zorgt slechts bij een kleine groep (9%) voor meer bewustzijn rondom eerlijke kleding. Westerlaken: “We hadden verwacht dat dit percentage hoger zou zijn, juist omdat de coronacrisis de problemen in de sector nu heel zichtbaar maakt. Orders worden gecanceld en werknemers komen op straat te staan. Daar is nu ook in de media veel meer aandacht voor.”

Actie rondom eerlijke kleding

De resultaten van het onderzoek vragen om actie, geeft Westerlaken aan. “Driekwart van de jongeren zou graag meer informatie willen krijgen over eerlijke kleding. Over hoe je het kunt herkennen, waar je het kunt kopen en welke merken eerlijk zijn en welke niet.” Want als consument kunnen jongeren ook kleding eerlijker maken. Om hen hierbij te helpen lanceerde CNV Internationaal de campagne ‘Alles Heeft Zijn Prijs’, om consumenten bewust te maken van het verhaal achter hun (goedkope) kleding, en wat zij zelf kunnen doen. Van 26-28 november is een reizende kledingcollectie te zien op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ook is door de Domstad een ‘Eerlijke Kledingroute’ uitgezet. “De bereidheid is er, nu de actie nog. De vraag naar eerlijke kleding moet omhoog.”

Over CNV Internationaal

CNV Internationaal is verbonden met vakbond CNV. Wereldwijd zet zij zich in voor Decent Work (Fatsoenlijk Werk) in ontwikkelingslanden. Ook in de landen waar onze kleding wordt geproduceerd, zoals Cambodja, Indonesië en Vietnam. Door lokale vakbonden te ondersteunen en werknemers in textielfabrieken mondiger te maken wil CNV Internationaal de situatie in productielanden verbeteren. Maar er is ook veel aandacht voor meer bewustwording in Nederland.

Het onderzoek Jongeren & Duurzame kleding (N=526) is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van CNV Internationaal.