Consumenten en bedrijven vragen steeds vaker wat de footprint van een plant is. Daarnaast wordt CO2-uitstoot verder gereguleerd en belast. Alle reden voor de sierteeltsector om ketenbreed de uitstoot van hun producten inzichtelijk te maken. Dat geeft ook handvatten om vervolgens gericht verder te verduurzamen. Topsector Logistiek onderzoekt samen met bedrijven uit de sector wat er nodig is voor een footprint berekening van de hele keten. Daarom worden elementen van een CO2-rekenmethode gekoppeld aan de FloriPEFCR. “Met de inzichten die we hier opdoen, kunnen we onderbouwt onze doelen stellen,” aldus Lisa Bakker, manager Sustainability bij Hamiplant.

Ketenbreed inzicht in CO2-uitstoot

“FloriPEFCR is een gangbare LCA-standaard voor de sierteelt”, aldus Aron Klapwijk, projectmanager bij de Topsector Logistiek. “Samen met de sector zijn we nu een project gestart om te kijken hoe de FloriPEFCR nog beter kunnen maken, door deze aan te vullen met Carbon Added Accounting. Dit is een CO2-boekhoudmethode voor bedrijven in een productieketen, die de CO2-uitstoot van een product per schakel berekent. Bedrijven hoeven hierbij alleen uitstootinformatie van directe leveranciers te verzamelen en te delen met afnemers, waardoor ze eenvoudig een volledige en gedetailleerde footprint opbouwen. Dat maakt het ook voor kleinere ondernemers in de sierteelt betaalbaar en werkbaar. Door de datakwaliteit bij te houden en door te geven, is inzichtelijk hoe betrouwbaar en nauwkeurig de footprint is. Het stimuleert partijen gemeten, primaire data te gebruiken en geeft actuele, betrouwbare stuurinformatie, waarmee zij gericht kun uitstoot kunnen terugdringen.”

Inzicht in impact

Aan het project nemen verschillende veredelaars, kwekers, groothandels en retailers deel, waaronder Holex en Marginpar. Ook Hamiplant, een internationale exporteur van kamer- en tuinplanten, is bij het project betrokken. “We zijn al een tijd bezig met footprint berekeningen en dit project biedt de kans om echt de diepte in te gaan”, stelt Lisa Bakker, manager Sustainability bij Hamiplant. “De klantvraag staat daarbij centraal, maar we hebben natuurlijk ook onze eigen ambities. Duurzaamheid is een rode draad binnen ons bedrijf: het heeft effect op alles wat we doen. We zien ook bij onze ketenpartners en klanten dat duurzaamheid een steeds aanzienlijkere rol speelt. Door deze gedeelde ambities kunnen we ook gezamenlijke doelen stellen. Daarvoor zijn die ketenbrede footprint berekeningen die we nu gaan maken echt nodig. We moeten goed begrijpen wat zo’n berekening inhoudt en welke data betrouwbaar zijn, zodat we gefundeerde keuzes maken. Je wil geen plannen maken op basis van niet-valide data. Met de inzichten die we opdoen, kunnen we veel gerichter gaan sturen. Dan weten we welke projecten haalbaar zijn, waar de grootste impact te behalen valt en welke rol wij in de keten kunnen spelen.”

Klanten ontzorgen

“Onze klanten, zoals retailers, tuincentra en groothandels, willen weten welke impact onze producten hebben op het milieu en vragen bijvoorbeeld informatie op over verpakkingen, transporten, biodiversiteit, gewasbescherming en substraatverbruik. Ze vragen naar een stukje footprinting. Wij moeten veel duidelijker inzicht krijgen in wat onze leveranciers – kwekers, veredelaars en transporteurs – op al die vlakken doen en hoe ver ze zijn. Zo kunnen we onze klanten ontzorgen; enerzijds door hun vragen te beantwoorden en anderzijds door gerichter te informeren en adviseren. Dan kunnen we bijvoorbeeld klanten met grote duurzaamheidsambities koppelen aan onze meest duurzame leveranciers.”

Partnerships met leveranciers

“Daarnaast willen we het hele proces snappen waar onze ketenpartners mee te maken hebben. Wat betekent het voor hen als we data opvragen? Hoe vragen zij hun data op? Waar lopen ze tegenaan? Hoe kunnen wij ze helpen? Hoe kunnen we ze ontzorgen? Daar zie ik nog veel mogelijkheden.

Nu we met dit project bezig zijn, merken we dat onze leveranciers het nuttig vinden om een hele ketenberekening van hun producten te hebben. Die behoefte is er. En dat vinden wij ook belangrijk: dat we samen met hen partnerships starten om te kijken hoe we uitstootverbeteringen in gang zetten.”

Zelf berekeningen leren maken

“Bij dit project van Topsector Logistiek is het onze rol om onze ketenpartners bij elkaar te brengen. Vervolgens voert Hedgehog in opdracht van de topsector de footprint berekeningen uit. Wij zijn hier al een tijd mee bezig met onze zusterbedrijven binnen Dutch Flower Group en zijn bekend met LCA’s en de Carbon Added Accounting Methode. Het is interessant om nu specialisten aan onze zijde te hebben die vooral buiten onze branche opereren en mee te kijken. Zij weten welke data we kunnen opvragen en wat nodig is om een valide berekening te maken. Dat is voor ons heel verhelderend. Dit helpt ons enorm om inzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt in de keten. Aan het eind van dit project hebben wij beter inzicht in hoe we valide data kunnen verzamelen om zelf deze berekeningen op grotere schaal te maken. Hiermee kunnen we onze klantvragen beter beantwoorden en onze doelen onderbouwen.”

Eerste inzichten

“We zijn nog maar net begonnen met dit project, maar we hebben al wat inzichten. Zo blijkt in de praktijk dat de kwekers en veredelaars waarmee wij werken al een heel groot deel van de benodigde data hebben voor een footprint berekening, omdat ze die ook nodig hebben voor hun certificaten. Verder is er gelukkig al veel primaire data beschikbaar. Er wordt nog wel gemeten met default data, dus onze vervolgvraag is hoe we die kunnen omzetten naar primair.

En ten slotte, wat ik een heel mooi inzicht vind, is dat er eigenlijk al heel veel goed gaat qua duurzaamheid in de sierteelt. Door hier met het project echt in te duiken, zien we dat er al heel hard aan de weg wordt getimmerd. Ik zie footprinting daarbij als een mogelijkheid om die inzichten kwantitatief te maken. Hierdoor kunnen we onze klanten aantonen dat de sierteelt actief uitstoot reduceert.”