Die verse kaas op je broodje, de biefstuk op het menu, de groenten in je salade. Elk voedingsmiddel heeft een eigen verhaal. Dat verhaal begint niet in jouw keuken, maar al veel eerder: bij de boer, in de fabriek, tijdens het transport. Al die stappen bepalen ook de CO2-voetafdruk van jouw gerechten. Het Klimaatplein heeft een eenvoudige tool ontwikkeld om die CO2-voetafdruk te bereken.

Van boer tot bord: jouw keuzes tellen

Als horecaondernemer of cateraar maak je dagelijks keuzes die impact hebben op het klimaat. Maar hoe zwaar wegen die keuzes nou eigenlijk? Een kilogram rundvlees produceert gemiddeld maar liefst 26,3 kg CO2-uitstoot – dat is meer dan vijf keer zoveel als kippenvlees (5,1 kg) en bijna acht keer meer dan vegetarische alternatieven (3,4 kg).

Die verschillen zijn enorm. Een simpele switch van rundergehakt naar een vegetarische variant bespaart per kilogram al bijna 23 kg CO2-uitstoot. Voor een restaurant dat wekelijks tientallen kilo’s vlees verwerkt, loopt dat snel op tot tonnen CO2 per jaar.

Inzicht is de eerste stap

Het goede nieuws? Je hoeft geen klimaatwetenschapper te zijn om grip te krijgen op je voedsel-footprint. Op het Klimaatplein kun je eenvoudig berekenen wat de klimaatimpact is van jouw inkoop en menusamenstelling. De tool gebruikt betrouwbare emissiefactoren van het RIVM en kijkt naar de hele keten: van productie tot aan consumptie, inclusief verspilling en bereidingsverliezen.

Kleine keuzes, groot verschil

Peulvruchten zijn dé duurzame helden. Met slechts 1,8 kg CO₂ per kilo scoren linzen, kikkererwten en bonen veel beter dan vlees én beter dan kaas (8,4 kg CO₂/kg). Bovendien zijn ze veelzijdig: van curry tot hummus, van salade tot plantaardige burger. Voor een restaurant bieden peulvruchten smaak, voedingswaarde én een lage klimaatimpact.

Waarom zou je meten?

Steeds meer gasten vragen om duurzame opties. Ze willen weten waar hun eten vandaan komt en wat de impact is. Door je voedsel-footprint inzichtelijk te maken, kun je:

Bewuste keuzes maken die zowel lekker als klimaatvriendelijk zijn

Je duurzame inspanningen zichtbaar maken richting gasten

Vooroplopen in een markt die steeds groener wordt

Kosten besparen door slimmer in te kopen

Begin vandaag

Of je nu een restaurant runt, een lunchroom hebt of catering verzorgt: inzicht in je CO2-voetafdruk is de eerste stap naar een duurzamer aanbod. Vaak ontdek je dat een paar slimme aanpassingen niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook voor je gasten én je portemonnee.

Bereken direct de CO2-voetafdruk van je menukaart op het Klimaatplein en ontdek waar jouw kansen liggen.