IBC SOLAR, leverancier van complete systemen voor zonnepanelen en energieopslag, ondersteunt een Tiny House project van de faculteit Design van de Coburg University of Applied Sciences and Arts in Duitsland. Het experimentele project is gedurende het academische jaar, dat loopt van maart tot december, beschikbaar voor gastdocenten en studenten en laat zien dat energie zelfvoorzienend en CO2-neutraal wonen in de praktijk mogelijk is. Voor de energievoorziening heeft IBC SOLAR een compleet fotovoltaïsch systeem inclusief opslag geïnstalleerd en geleverd. Experts op het gebied van zonne-energie gaven het universitaire projectteam bij de planning en implementatie van het systeem advies en praktische ondersteuning.

Het Tiny House concept wordt voor steeds meer toepassingen gebruikt, vooral als het gaat om het gebruik van kleine beschikbare ruimtes in de stad. Niet alleen minimalisten, maar ook studenten, senioren en vele anderen, die niet het grootste deel van hun inkomen aan huur willen uitgeven, zijn enthousiast over deze vorm van compact wonen. Deze vorm van wonen is geschikt voor mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Het verlangen om zelfvoorzienend te zijn, kunnen bewoners van een tiny house bijzonder goed realiseren. Dat geldt ook voor energieonafhankelijkheid. Met behulp van zonne-energie en een hanteerbaar opslagvolume voor het compacte woonconcept is dit bijzonder eenvoudig te realiseren.

Duurzaamheid in de praktijk

Onder leiding van architectuurprofessor Rainer Hirth en docent Anders Macht werkten architectuurstudenten van de designfaculteit in de zomer van 2021 aan dit uitdagende praktijkproject. Het idee was om een CO2-vrij experimentele woning te bouwen waarin het mogelijk is om gedurende meerdere jaren energiemonitoring uit te voeren (in bewoonde staat). Opmerkelijk is dat het woonconcept niet alleen energie zelfvoorzienend moest zijn, maar ook worden gebouwd zonder CO2-uitstotende bouwmaterialen.

Het universiteitsteam zocht een ervaren partner voor de uitvoering en nam contact op met IBC SOLAR. “We hadden veel interesse om dit project te ondersteunen, omdat de combinatie van energieonafhankelijkheid en duurzame bouwmaterialen ook voor ons spannend is”, legt Dr. Stratis Tapanlis, Director Commercial Energy Systems bij IBC SOLAR, uit. “Als voorbeeld noem ik onze laatste beursstand op de vakbeurs Intersolar in München die was gebouwd volgens de cradle-to-cradle principes.”

Succesvolle implementatie

Het plan van de universiteit was om de verwarming en stroomvoorziening van het Tiny House te faciliteren met uitsluitend het PV-systeem zonder netaansluiting. Hierbij gebruiken ze het overschot aan zonne-energie in de zomer ook om e-bikes op te laden.

IBC SOLAR zorgde voor de PV-modules, de montage en de oplossing voor energieopslag. Twaalf IBC SOLAR modules worden gebruikt voor het leveren van in totaal van 4,4 kWp, gecombineerd met de IBC SOLAR TopFix 200 Eco montagebeugels voor trapeziumplaat. Het BYD Battery-Box Premium LVS energieopslagsysteem biedt een opslagcapaciteit van 8 kWh. Dankzij het modulaire ontwerp van de opslagunit kan deze in de toekomst ook worden uitgebreid bij het opschalen van het systeem.

De studenten kregen ondersteuning van IBC SOLAR bij het plannen en ontwerpen van de systemen en de implementatie en installatie ter plaatse. Tevens werd een verwarmingssysteem voor de winter aangesloten en de eerste gasten hebben al in het Tiny House gelogeerd. Het project heeft bovendien onlangs de CREAPOLIS Award ontvangen.

“We zijn erg blij met de ondersteuning van IBC SOLAR. Zonder hun sponsoring van de systeemcomponenten en hun advies- en montagediensten zouden wij als universiteit niet in staat zijn geweest een dergelijk project te realiseren”, benadrukt prof. Rainer Hirth uit. “Op deze manier hebben de studenten niet alleen de mogelijkheid om de projectplanning te oefenen, maar ook om een echte professionele installatie uit te voeren.”

“IBC SOLAR steunt graag ambitieuze studentenprojecten, want voor een duurzame toekomst hebben we zowel innovatieve oplossingen als toegewijde ingenieurs, architecten en zonne-installateurs nodig”, benadrukt Dr. Stratis Tapanlis, Director Commercial Energy Systems bij IBC SOLAR. “We zijn erg onder de indruk van het ontwerp van het Tiny House volgens cradle-to-cradle principes met hernieuwbare grondstoffen zoals stro, hout en klei. Een duurzame energievoorziening is een belangrijk onderdeel voor toekomstige woonconcepten en we zijn erg blij dat we hieraan een bijdrage hebben mogen leveren.”