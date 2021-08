Een van de grootste elektrische laadplatforms naar Amsterdam

Essent gaat een volledig geïntegreerde energieoplossing met een van de grootste laadplatformen voor busjes en vrachtwagens van Nederland realiseren op de City Logistics Innovation Campus (CLIC) in het hart van de Metropoolregio Amsterdam. Door een veelheid van slimme oplossingen moet het platform moet jaarlijks goed zijn voor 30 miljoen schone transportkilometers in de stad Amsterdam en de omliggende regio.

CLIC wordt gerealiseerd aan de A9 bij Badhoevedorp, recht tegenover Schiphol, aan de rand van Amsterdam. Het voertuiglaadplatform op de logistieke innovatiecampus krijgt de grootste laadcapaciteit die tot nu toe in Europa is gerealiseerd. Essent gaat naast het platform en het hypermoderne energiesysteem ook de stroom leveren voor CLIC.

Geavanceerde oplossingen voor duurzaam systeem

De stroom die op CLIC wordt verbruikt, wordt volledig duurzaam opgewekt met behulp van wind en zon. Essent Energy Infrastructure Solutions gaat ervoor zorgen dat het gebruik van elektriciteit, warmte en koude bij CLIC de grootst mogelijke efficiëntie krijgt en dat er nauwelijks energie ongebruikt verloren gaat. “We zijn verheugd dat Essent met ons mee wil bouwen aan het meest ambitieuze logistieke project van Europa”, aldus Robert Kreeft, projectmanager van CLIC. “Met Essent aan boord kunnen we beschikken over geavanceerde oplossingen om het energiesysteem van CLIC zo duurzaam mogelijk te maken. Ook zijn we blij met Essent als stroomleverancier vanwege zijn goede staat van dienst in hernieuwbare energie.”

CLIC, dat komende jaren verrijst nabij Lijnden, aan de westkant van Amsterdam, wordt een broedplaats van technologische en organisatorische innovatie van de stadslogistiek in de drukste regio van Nederland. Denk aan alle voertuigbewegingen voor (online) supermarkten, bedrijven, bouwplaatsen, pakketdiensten en maaltijdbezorgers. Mede als gevolg van de coronapandemie zijn de aantallen bezorgingen door online bestellingen geëxplodeerd. Dat zorgt ervoor dat de noodzaak van oplossingen voor innovatieve stadslogistiek met de dag groeit. De campus gaat niet alleen dienen als transporthub en kantoorterrein voor bedrijven in food-, retail- en servicelogistiek, maar krijgt ook andere functies. Er komen een hotel, eetgelegenheden en sportaccommodaties. Met het project is een investering van ruim 250 miljoen euro gemoeid.

Innovatie voor toekomst energievoorziening

“We zijn er trots op dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan één van de grootste uitdagingen in deze tijd: de duurzame bevoorrading van onze steden met nieuwe oplossingen voor stadslogistiek”, aldus Stephan Segbers, bestuurder bij Essent, het moederbedrijf van Essent. “Duurzame energie en de bijbehorende infrastructuur vormt een essentieel onderdeel. Op CLIC komt straks alles samen wat E.ON op het gebied van intelligente energieoplossingen heeft ontwikkeld en nu gereed is voor toepassing in Nederland. In dat opzicht is CLIC straks niet alléén een innovatie voor stadslogistiek, maar óók voor de toekomst van onze energievoorziening.”

Volgens Patrick Lammers, bestuurder bij E.ON, het moederbedrijf van Essent, komt op CLIC straks alles samen wat E.ON internationaal op het gebied van intelligente energieoplossingen heeft ontwikkeld en nu gereed is voor toepassing in Nederland. “Nog nergens ter wereld wordt de desbetreffende energietechnologie toegepast als op de schaal bij CLIC. Dat geldt al helemaal als je het baanbrekend hoge volume van het laadplatform in ogenschouw neemt. We kunnen onze rol als Europese voorhoedespeler in de energiemarkt daarmee versterken.”

Tot 80 procent meer energie-efficiëntie

Naast een groot laadsysteem voor duurzame elektrische mobiliteit, gaat de energie-infrastructuur ook bestaan uit zonnepanelen en een aantal grote batterijen waarin de geproduceerde zonne-energie wordt opgeslagen. De elektriciteit die CLIC niet zelf kan opwekken, wordt door Essent geleverd. Daarbij zal het gaan om stroom die voor 100 procent uit hernieuwbare bronnen als wind, zonlicht en waterkracht is gewonnen. Voor de warmte- en koudevoorziening op CLIC maakt Essent gebruik van de ectogrid, een, intelligente infrastructuur voor het opslaan en leveren van warmte- en koude. Dit door moederbedrijf E.ON ontwikkelde systeem koppelt alle bedrijven op CLIC en zorgt voor slimme uitwisseling van warmte en koude.

Het systeem wordt aangestuurd met behulp van ectocloud, een intelligente digitale laag die alle energiestromen van verwarming, koeling, opslag, elektriciteitsproductie en -gebruik integreert. Zo worden pieken voorkomen en kan de aansluiting op het elektriciteitsnet zo klein mogelijk worden gehouden, van belang gezien het tekort aan netcapaciteit in Nederland. De ectocloud wordt continu aangestuurd door beschikbare data uit het energiesysteem voor CLIC. Samen met externe data en met zelflerende algoritmen leidt dit tot een uiterst efficiënt systeem. Uit eerdere projecten van Essent-moeder E.ON is gebleken dat efficiëntieverhogingen tot maar liefst 80 procent qua energieverbruik mogelijk zijn.