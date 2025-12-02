Vandaag is het Plant FWD team ontzettend blij om te kunnen melden dat ondernemer Timo Kruft Plant FWD de toekomst in loodst. “In september kondigden we aan dat ons platform niet langer zou bestaan. Deze wisseling van eigenaar zorgt ervoor dat we onze missie en ons doel kunnen voortzetten, en daar zijn we ontzettend blij mee. Pak je agenda er dus maar bij: Plant FWD 2026 vindt plaats op 8 en 9 april op een werkelijk spectaculaire locatie!”

Missie mogelijk: Plant FWD uitbreiden

Deze transitie zorgt ervoor dat Plant FWD zijn missie kan voortzetten en kan uitgroeien tot een nieuwe fase van ontwikkeling, uitbreiding en professionalisering. De komende jaren zal het platform verder vorm krijgen vanuit Regio Foodvalley – het Nederlandse en Europese centrum voor kennis en innovatie voor food en agritech.

“We zijn ontzettend blij dat we Plant FWD in handen hebben van ondernemer Timo Kruft. Met zijn ervaring, diverse portfolio en sterke netwerk voelt dit als een logische match. We vertrouwen erop dat de community die we hebben opgebouwd kan blijven groeien en nieuwe energie kan opdoen om de voedseltransitie te versnellen. Als Plant FWD-team kijken we ernaar uit om dit volgende hoofdstuk te zien ontvouwen en de beweging die ons allemaal na aan het hart ligt te blijven steunen.”

Over de nieuwe eigenaar

Timo Kruft is een ondernemer met een portfolio van horeca-, vastgoed- en evenementenbedrijven, allemaal gericht op food. Zijn ondernemingen omvatten Brouwerij Kleibur, Neder Groep en meer dan twintig evenementen- en congreslocaties in heel Nederland, voornamelijk in Regio Foodvalley – waaronder de Midden Nederland Hallen, gastheer van Plant FWD 2026 en de musical 40-45.

Save the date: Plant FWD 2026

De volgende editie van Plant FWD vindt plaats op 8 en 9 april 2026 in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De locatie biedt plaats aan duizenden bezoekers en een uitgebreid inhoudelijk programma – en is de thuisbasis van de iconische “hoogste kas van Nederland”, een passend decor voor innovatie en de toekomst van duurzame voeding. Het huidige Plant FWD-team blijft betrokken als ambassadeurs en zorgt zo voor continuïteit op inhoudelijk en programmeringsgebied.

Foto: Annelies Schenk, Lotte Sluiter, Timo Kruft, Maartje Nelissen & Marcel van der Heijden