Duiker Clean Technologies heeft Plant One in de Rotterdamse haven gekozen als locatie voor de nieuwe pilotinstallatie AMMONEX die groene waterstof lokaal beschikbaar kan maken.

Voor de import van groene waterstof uit andere delen van de wereld zijn waterstofdragers nodig die het transport van groene waterstof over lange afstanden mogelijk maken, zoals de waterstofdrager ammoniak. Duiker werkt sinds 2022 aan de ontwikkeling van nieuwe procestechnologie voor het efficiënt omzetten van ammoniak naar waterstof. Het bedrijf nam begin 2025 het investeringsbesluit voor een pilot, waarmee de weg vrij werd gemaakt voor realisatie. De testresultaten worden in 2027 verwacht

Mark van Welsen, Managing Director van Duiker Clean Technologies: ‘De pilot stelt ons in staat onze technologie in praktijk te valideren en een concrete bijdrage te leveren aan duurzame waterstofketens.’ Pascal Spiekerman, COO van Plant One, vult aan: ‘Met AMMONEX versterken we onze rol als proeftuin voor innovatieve en duurzame procestechnologieën en ondersteunen we de versnelling van de energietransitie in het Rotterdamse havengebied.

Volgens Mark Stoelinga, Director Energy van het Havenbedrijf Rotterdam, laat het project zien hoe innovatie en energie-import samenkomen: ‘Projecten als AMMONEX zijn essentieel voor het opbouwen van nieuwe duurzame energieketens zoals de import van groene waterstof. Ze versterken de internationale positie van de haven en leveren een belangrijke impuls aan energiezekerheid, economie en werkgelegenheid in de toekomst.

Foto: Vlnr: Tyler Tschin (Plant One), Mark van Welsen (Duiker), Pascal Spiekerman (Plant One)