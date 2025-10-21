Op de locatie van logistiek dienstverlener St vd Brink in Ermelo is een belangrijke stap gezet richting verduurzaming en elektrificatie. Equans vervangt dertien afzonderlijke netaansluitingen door één nieuwe grootverbruikaansluiting, inclusief een nieuwe middenspanningsring en slimme energievoorziening. Daarmee wordt niet alleen de energie-infrastructuur geoptimaliseerd, biedt het meer capaciteit en flexibiliteit maar is ook het netcongestieprobleem structureel opgelost – een cruciale voorwaarde voor toekomstbestendige bedrijfsvoering. Bovendien kan St vd Brink toewerken naar een zelfvoorzienend depot waarin lokale opwek, opslag en laadinfrastructuur optimaal op elkaar inspelen.

Van versnippering naar efficiëntie – ondanks netcongestie



Equans adviseert over de algehele transitie: van energiestudies en ontwerp tot beheer en onderhoud van het complete energiesysteem. Hiermee worden investeringsbeslissingen goed onderbouwd en ontstaat zekerheid dat de energievoorziening betrouwbaar en toekomstbestendig kan blijven functioneren.

Energiestudies als basis voor stappenplan



Uit de energiestudies die Equans voor St vd Brink uitvoerde, bleek dat de bestaande infrastructuur niet ingericht was op de groeiende energiebehoefte en ambities van St vd Brink. Door netcongestie blijft het beschikbare vermogen beperkt tot 507 kW, terwijl de daadwerkelijke behoefte uitkomt op 1.700 kW. In nauwe samenwerking met Liander heeft Equans een integrale oplossing uitgewerkt die dit knelpunt structureel aanpakt en voorziet in:

Eén nieuwe netaansluiting met inkoopstation;

Een middenspanningsring met drie transformatorstations;

Een DC-snellaadplein en overnight charging voor ongeveer 550 elektrische vrachtwagens;

Laadinfra voor koelwagens en EV-auto’s;

Zon-PV en batterijopslag achter de meter;

Een EMS/PMS-systeem voor slim energiebeheer.

Stap voor stap richting toekomstbestendigheid



De modulaire aanpak van Equans sluit naadloos aan op de ambities van St vd Brink. Elk onderdeel van de energie-infrastructuur wordt zorgvuldig ontworpen en gerealiseerd. Zo ontstaat een robuust fundament voor verdere verduurzaming, elektrificatie en uitbreiding van logistieke activiteiten.

Met deze samenwerking draagt Equans actief bij aan de energietransitie in de transport, bouw en logistieke sector. Met slimme oplossingen die perfect aansluiten maken we verduurzaming, elektrificatie en toekomstbestendige bedrijfsvoering realiteit.