Een koplopersgroep van Noord-Hollandse strandpaviljoens hebben vanaf vandaag een Plasticvrij Terras

Vanaf vandaag stopt een eerste koplopersgroep van strandpaviljoens in Noord-Holland met het gebruik van wegwerpplastic op hun terras. Zo voorkomen ze dat verwaaibaar plastic zoals rietjes, honingstaafjes, melkcupjes en koekjesverpakkingen het strand op waait en in zee terechtkomt. De paviljoenhouders gaan een stap verder dan de Europese wetgeving die op 3 juli 2021 ingaat, waarbij het gebruik van een aantal wegwerpplastics, zoals plastic rietjes en bestek, bij wet wordt verboden. Wethouder Nico Heijink van gemeente Bloemendaal hostte dit feestelijke moment, en heeft op vrijdagmiddag 2 juli de eerste NoordHollandse plasticvrije terrassen geopend in Bloemendaal aan Zee.

Strijd tegen de plasticsoep

De noodzaak voor het initiatief is groot: een flink deel (ongeveer 43%) van al het plastic in zee is afkomstig van de tien meest gebruikt single-use plastics (eenmalige plastics). Denk hierbij aan rietjes, flesjes, plastic bekers en verpakkingen. Wegwerpplastic is lichtgewicht en kan gemakkelijk wegwaaien of door meeuwen worden verspreid, waardoor het gemakkelijk in zee terechtkomt. Ook in de Noordzee blijkt plasticvervuiling een groot probleem te zijn. Uit de jaarlijkse strandmonitoring van Stichting De Noordzee is een lichte daling te zien in het gevonden aantal items per 100 meter, maar blijft er met gemiddeld 282 stuks nog een flinke uitdaging over om plastic zwerfafval terug te dringen.

Opening van de eerste Noord-Hollandse plasticvrije terrassen

Vanuit Bloemendaal aan Zee opent wethouder Nico Heijink vandaag de eerste plasticvrije terrassen. Tien strandpaviljoens hebben vanaf nu helemaal (wegwerp) plastic meer op hun terras, een groep van tien paviljoens hebben een paar belangrijke stappen in de goede richting gezet en krijgen daarmee de stempel ‘op weg naar plasticvrij’. De betrokken paviljoens uit Noord-Holland staan in Texel, Velsen-Noord, Wijk aan Zee, Zandvoort, Overveen en Bloemendaal aan Zee.

Ter ere van hun overstap krijgen de strandpaviljoens een bordje overhandigd dat ze naast hun deur kunnen hangen. Zo zijn de paviljoens als Plasticvrij Terras te herkennen. De bordjes zijn door Juttersgeluk gemaakt van gejut strandafval, in samenwerking met het Groene Strand. Plasticvrij Terras is een initiatief Stichting De Noordzee, We Are Nature en strandpaviljoen The Shore. De provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend aan dit project, vanuit de subsidieregeling kleinschalige circulaire initiatieven Noord-Holland.

Oproep om aan te sluiten

De Noord-Hollandse paviljoens laten met hun overstap naar een Plasticvrij Terras zien dat het mogelijk is van het verwaaibare wegwerpplastic af te komen. Andere horecaondernemers worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Plasticvrij Terras-beweging. Horecazaken kunnen meer informatie vinden en meedoen door zich aan te melden bij www.plasticvrijterras.com, hun terras wegwerpplasticvrij te maken, een zelfverklaring te downloaden, en deze met een handtekening voorzien op te hangen in hun zaak.

Paviljoens met een Plasticvrij Terras: Timboektoe, Aloha, Rijk aan Zee, Paal 9, Bronze Beach, Fuel, Mifune, Gestrand, Knoest, The Spot

Paviljoens die onderweg zijn naar een Plasticvrij Terras: Rapa Nui, Texel Beachhouse, Bloomingdale, Later aan Zee , Woodstock, Rapa Nui, Beachclub Texel, Nius Beachhouse en Mango’s Beach Bar en Parnassia