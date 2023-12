Vanuit het strategische belang van duurzaamheid introduceert Alfa Laval de Life-cycle Assessment Solution, een innovatieve softwareservice. De servicetool kan input leveren voor de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de EU-richtlijn Green Claims. Het zal Alfa Laval’s klanten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie helpen bij het specificeren van de benodigde gegevens om hun milieu-impact en naleving van de komende richtlijnen aan te tonen.

Omdat consumenten, investeerders en andere belanghebbenden prioriteit geven aan duurzaamheid, verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven om hun duurzaamheidsimpact en -risico’s te rapporteren. De CSRD, die vanaf 2024 van toepassing is op grote organisaties in de EU, zorgt voor consistente en gestandaardiseerde metingen en bevordert transparantie bij het bekendmaken van sociale en milieu-initiatieven. Naleving is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een strategische toewijding aan ethisch gedrag, in lijn met de verwachtingen van belanghebbenden voor verantwoorde bedrijfspraktijken en een duurzame toekomst.

De EU-richtlijn inzake groene claims eist daarentegen authenticiteit in milieumarketing. Bedrijven moeten groene claims verifiëren, in lijn met de verwachtingen van de consument voor transparantie. Deze richtlijn geeft duidelijke richtlijnen voor geloofwaardige communicatie over milieuvriendelijke initiatieven in de EU, bevordert het vertrouwen en komt tegemoet aan de vraag naar echte duurzaamheidsinspanningen. De richtlijn inzake groene claims zal naar verwachting in 2024 in werking treden met een opstartperiode tussen 2024 en 2027.

Om aan deze richtlijnen te voldoen, moeten bedrijven en organisaties transparantie in de toeleveringsketen tonen door gegevens van leveranciers op te vragen en te rapporteren om te controleren of ze zich voldoende inspannen om hun duurzaamheidsdoelen te halen. De EU schat bijvoorbeeld dat meer dan 50 procent van de huidige milieuduurzaamheidsclaims kan worden gecategoriseerd als greenwashing vanwege een gebrek aan verifieerbare gegevens.

Over de oplossing

“Alfa Laval’s oplossing voldoet niet alleen aan de komende richtlijnen, maar gaat ook verder en biedt een betrouwbaar en uitgebreid hulpmiddel voor bedrijven om de uitstoot van hun verwerkingslijnen te verminderen. Onze klanten kunnen nu essentiële gegevens leveren om hun impact op het milieu aan te tonen, wat voor hen essentieel is om concurrerend te blijven in de voedsel- en drankensector”, zegt Nish Patel, President van de Food & Water Division.

De Life Cycle Assessment Solution is gebaseerd op de Environmental Footprint Methodology (3.0) van de Europese Commissie en biedt actuele, duidelijke gegevens over de impact op het milieu. De software biedt transparantie in de toeleveringsketen door middel van levenscyclusanalyse, waardoor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie weloverwogen en duurzame beslissingen kan nemen.