Een derde van het Nederlandse bedrijfsleven gelooft dat klimaatverandering onvermijdelijk is, maar ziet dit niet als hun eigen verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit het Fit For the Future-onderzoek van Vodafone Business onder 322 bedrijven in Nederland. De ondernemers kijken voornamelijk naar andere sectoren om actie te ondernemen. Daarentegen zijn grote bedrijven meer bereid stappen te nemen op weg naar duurzame bedrijfsvoering. Het Fit for the Future-rapport schetst daarmee het beeld van een Nederlands bedrijfsleven dat een afwachtende houding aanneemt als het gaat om duurzaam ondernemen.

Niet alleen navelstaren lijkt een probleem, ook wordt de urgentie om impact te maken niet of nauwelijks gevoeld. Zo geeft 31 procent van de bedrijven aan dat duurzaamheid geen vereiste is voor hun klanten. Ook heerst er onduidelijkheid over de omvang van de vereiste veranderingen (28%). Opvallend is dat een kwart vreest voor minder winst als zij een duurzame bedrijfsvoering hanteren.

“Veel bedrijven kampen met economische overwegingen waardoor duurzaamheid niet altijd eerste prioriteit kan zijn. Ondanks dat dit voor ondernemers wel als strategisch doel wordt gezien, merken wij dat op korte termijn hoge kwaliteit service of producten voorrang krijgen. Een bedrijf is in onze ogen Fit for the Future wanneer er op langere termijn wordt gekeken naar zakelijke kansen in duurzaamheid. Bedrijven die hier al mee bezig zijn, zijn vaak ook succesvoller,” aldus John van Vianen, Executive Director Zakelijke markt VodafoneZiggo. ”Vodafone speelt hierin al een grote rol door het aanbieden van oplossingen op het gebied IoT en Smart Building, wat helpt bij het realiseren van het nieuwe werken.”

Nederland loopt wereldwijd achterop

Kleine mkb-bedrijven in Nederland zijn terughoudender (12%) dan het mondiale gemiddelde (23%) over de mate waarin zij zich op duurzaamheid kunnen onderscheiden. Zij vinden het boeken van vooruitgang in duurzaamheid gewoonweg lastig. Slechts 10 procent denkt dat het ‘heel eenvoudig’ zal zijn om de komende tien jaar een meetbaar resultaat en vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid.

Oplossing in meer samenwerking

Ruim de helft (52%) van de Nederlandse bedrijven vindt dat meer samenwerking tussen organisaties helpt bij het overwinnen van de grootste duurzaamheidsuitdagingen in het bedrijfsleven, ondanks dat zij niet graag de verantwoordelijkheid nemen.

Grotere bedrijven van meer dan 250 werknemers lijken bereid het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid. Zij zien meer kansen voor duurzaamheid als potentieel onderscheidende factor (33%). Van de FFtF-bedrijven in Nederland geeft 47 procent aan (tegenover 30 procent in totaal) dat ‘bedrijven zoals het onze’ verantwoordelijk moeten zijn voor het aanjagen van verbeteringen.

Fit for the Future

Het Fit for the Future-onderzoek is er één in een reeks, waar wordt onderzocht welke organisaties een zekere fitheid en flexibiliteit laten zien waarmee zij uitdagingen beter aankunnen. Zij worden gekenmerkt met de zakelijke succesfactor FFtF, omdat zij ‘klaar voor de toekomst’ zijn en bovengemiddeld scoren op een aantal criteria die hun kans op succes aantoonbaar groter maakt. Zo waren dit aan het begin van de pandemie ook de bedrijven die snel en succesvol omschakelden naar vormen van hybride werken.