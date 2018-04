“Een circulaire economie is de enige duurzame weg”

Rond 1960 was de kwaliteit van ons leven en de duurzaamheid van onze samenleving het meest in balans, zegt Harry Lintsen, emeritus hoogleraar Techniekgeschiedenis aan de TU/e. Eindhovense onderzoekers deden samen met collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen en de UvA een studie naar de geschiedenis van de duurzaamheid van Nederland. Op 4 april presenteren ze hun boek met de titel ‘De kwetsbare welvaart van Nederland’. De overgang naar een volledig circulaire economie is de enige duurzame weg, aldus de onderzoekers.

De enige duurzame weg die we nu kunnen inslaan, is volgens Lintsen en consorten de overgang naar een volledig circulaire economie, waarin zo veel mogelijk grondstoffen hergebruikt worden. “Nederland is ontzettend rijk aan grondstoffen, maar het zit allemaal in vuilniszakken. Of in de bodem. Er ligt bijvoorbeeld genoeg fosfaat in de Nederlandse bodem”, aldus de emeritus hoogleraar.

