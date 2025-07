Een warme maaltijd bereiden midden in de natuur? Met de EcoStoof Adventure is dat verrassend eenvoudig. Deze slimme outdooroplossing is er voor kampeerders, festivalgangers en avonturiers die licht willen reizen én goed willen eten. Je stoofpot gaart terwijl jij geniet van het buitenleven. Overdag gebruik je de EcoStoof als slowcooker, ’s avonds als zacht kussen voor in je tent. Door het compacte formaat is de EcoStoof Adventure ook ideaal voor thuis: makkelijk op te bergen en handig voor wie binnenshuis energiezuinig wil koken. Met het nieuwe kookboek Outdoor Koken zet je onderweg of op de camping moeiteloos iets lekkers op tafel.

Survivalexpert Bernice Notenboom is enthousiast: “Tijdens mijn expedities wil ik licht reizen, maar toch een warme maaltijd kunnen maken. De EcoStoof Adventure werkt zonder stroom en kun je na het koken ook als kussen gebruiken. Zo geniet ik zelfs midden in de wildernis van een lekker gerecht én een goede nachtrust.”

Van stoofpot tot hoofdkussen

Met de EcoStoof Adventure breng je een gerecht kort aan de kook op een gasbrandertje of andere hittebron. Daarna zet je de pan in de stoof en doet de isolatie de rest. Zo kan je maaltijd langzaam garen zonder dat je extra brandstof nodig hebt. Deze outdoor-editie is compacter en lichter dankzij materialen die tegen een stootje kunnen. De buitenkant is van waterafstotende Mini Ripstop, de binnenkant van zacht Alaska Polar Fleece en de isolatie bestaat uit OEKO-TEX-gecertificeerd 3M Thinsulate. Dankzij de rits in het deksel maak je er na het koken in een handomdraai een kussen van. Ideaal als je weinig ruimte hebt, slim wilt pakken of als je kleinbehuisd bent. De EcoStoof Adventure kost € 119,- en is net zo krachtig als de EcoStoof Premium voor thuis. Verkrijgbaar via voorinschrijving met levering eind augustus.

Outdoor Koken

Met Outdoor Koken lanceert EcoStoof een handig kookboek met recepten die je gemakkelijk onderweg kunt bereiden. Het e-book staat boordevol ideeën voor een lekkere, warme maaltijd op de camping, bij je tent of tijdens een trektocht. Denk aan Backpack Couscous, snelle tonijnpasta of een romige risotto met gedroogde tomaat, allemaal bedacht om met weinig spullen toch goed te kunnen eten. Je hebt genoeg aan een gasbrandertje, een pan en de EcoStoof Adventure. Het kookboek is verkrijgbaar als e-book voor € 12,95.