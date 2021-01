econic slaat grote slag met overname zonne-energiedivisie Nederlandse Guidion

Een maand na de strategische acquisitie van het Duitse Home.ON-team maakt econic vandaag bekend alle zonnepaneel activiteiten van Guidion over te nemen. De zonne-energiedivisie van een van de grootste installatiebureaus van Nederland gaat verder onder de naam eforce en is door de overname als een van de weinige in Nederland in staat om duizend zonnepaneelinstallaties per maand te installeren.

Verdubbeling in omvang

Met de acquisitie verdubbelt econic in zes maanden tijd zijn workforce tot 140 energiespecialisten, van wie meer dan 50 zelfstandige installatiemonteurs die in heel Nederland opereren. eforce zal binnen de econic-groep als zelfstandige organisatie opereren en behoudt het unieke B2B2C-model en de bestaande partners van Guidion, maar voegt daar de installatiewerkzaamheden voor econic aan toe. De ambitie van eforce is om binnen drie jaar de grootste installateur van zonnepanelen in Nederland te worden met ruim 20.000 installaties per jaar in zowel de nieuwbouw- als de bestaande markt en zo de energietransitie aanzienlijk te versnellen. Guidion gaat zich vanaf nu meer focussen op de gestandaardiseerde en technisch minder complexe diensten in en om het huis.

Strategie van overnames en autonome groei

econic voert al langer een strategie om zijn marktpositie in verschillende landen en marktsegmenten te versterken. Dat gebeurt door autonome groei, maar ook door overnames. In een halfjaar tijd nam het bedrijf drie (internationale) bedrijven over. Joris Jonker, een van de oprichters van econic, licht de nieuwe overname toe: ”Zonnepanelen zijn, naast de warmtepomp, een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Voor ons was het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend om een groot bedrijf gespecialiseerd in zonne-energie aan ons netwerk toe te voegen. Met deze aankoop hebben we meteen het grootste en beste landelijk dekkende installateursnetwerk van Nederland aan de groep toegevoegd. De slimme processen en IT-systemen van eforce zijn nu schaalbaar en afgestemd op hoge volumes en sluiten daardoor perfect aan op onze ambitie om de energietransitie te versnellen.”

Foto: directie econic