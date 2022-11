Tijdens een drukbezochte ‘Dag van Economische Zaken’ op Papendal in Arnhem op 24 november werd Ecomunitypark in Oosterwolde verkozen tot ‘Meest Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein van Nederland 2022‘. De andere genomineerden waren Noviotech Campus (Nijmegen) en Venlo Trade Port. De drie genomineerden presenteerden tijdens de bijeenkomst hun terrein en gingen in gesprek met zaal en jury.

Anne Jan Zwart en Petra Boorsma van Ecomunitypark inspireerden met een totaalbeeld: ontwerpen, beheren & samenwerken.

De jury bestond uit Freya Macke, Edwin van der Strate, Roeland Tameling en Jelle de Jong.

Stichting CLOK organiseert deze verkiezing in samenwerking met NL Greenlabel, Next2Company, Tauw, IVN, Arcadis en Acquire (mede mogelijk gemaakt door RVO/DuurzaamDoor).