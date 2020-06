Ecolife Beds: het eerste 100% vegan beddenmerk van Nederland

Aawww i Did Help Name them. Trinity N Funk ... #TPhiT #TubaPhiTubaInc #MVO

The Message of the Day is: How Long do U Think a Person will Let You keep something that You stole From them? ✊🏾😐#MVO

In #LatijnsAmerikaDebat signaleert @achrafboualiD66 ook lichtpunten zoals Costa Rica waar het homohuwelijk nu mogelijk is als eerste Latijnsamerikaans land en stappen op terrein #MVO en klimaat, maar dringt ook aan op hulp m.n. ook voor Venezuela. cnvinternationaal.nl/nl/ons-w…

The newsletter about the International RBC Agreements is online 👉🏽bit.ly/3cv2HCP Read more about: ▪️ Call for responsible business conduct in times of corona crisis ▪️ Issue of whether or not to introduce IRBC legislation #IMVO #MVO #IRBC #SER pic.twitter.com/CK1t46hHMf

@HoekscheU @MGuitdaging Ook gefeliciteerd namens de @UUitdaging met jullie mooie werk #mvo

Copiatek gaat weer heel veel leerlingen blij maken als partner van Leergeld Nederland. #samenwerkenloont #laptops #hergebruik #duurzaam #onderwijs #sociaalondernemen #mvo lnkd.in/gBZWnNZ

Mijn eerste afspraak sinds corona buiten de deur positief afgerond. Copiatek bedankt PCBO basisscholen Rotterdam Zuid want ook zij gaan afgeschreven ICT doneren. #onderwijs #mvo #leergeld #hergebruik #circulair #samensterk #ict lnkd.in/gpGUafS

Op de foto zie je haar vuist de lucht ingaan. Niet uit boosheid gelukkig. Het is het begin van een vreugdedans. Dit dankzij de inzet van @repairitnownl. Lees mee hoe ze deze lieve dame aan het dansen kregen: stichtinganders.nl/dansen-bij…. #mvo #dansen #Dordrecht #gevenmaaktrijk pic.twitter.com/ly8NrWgU0o

50% minder ‘virgin materials’, CO2 neutraal ondernemen én concrete doelstellingen voor serieus duurzaam inkopen: @EngieServicesNL laat een volwassen ambitie zien én maatregelen om deze ambities voor 2030 te realiseren. #mvo #mvoregister #duurzaam #CO2 pic.twitter.com/2HYJsMpF2r

Stichting ANDERS Rotterdam is officieel een feit! Onlangs zijn wij ingeschreven als Stichting, helemaal zelfstandig dus! Benieuwd wat we doen in het prachtige Rotterdam?Volg dan ANDERS Rotterdam op LinkedIn en Twitter en wij houden je op de hoogte! #mvo #gevenmaaktrijk #Rotterdam pic.twitter.com/h5fbVxOyp2

Vanwege de coronamaatregelen sloot Natuurpoort De Peel tijdelijk haar deuren. Eigenaresse Leny van den Eijnden gebruikte deze tijd om duurzamer te gaan ondernemen. Lees meer: dmgdeurne.nl/deurnes-horeca… 👉 Wil jij ook meer doen aan #MVO? Wij helpen je graag op weg. pic.twitter.com/BDkAkniqT0

Remote work enabled, but don't leave it there. Good read on why's and how's on virtualization of organization. #MVO #remotework #leadership lnkd.in/eFJd2G8

Everyone!! Lets Not be Susceptible to these Fake post. i Mean, Really? Little Ceasar Owner Payin Rosa Parks Rent? 🤨🧐 #MVO #BlackOutTuesday

im Not Black ...But i am a Minority...& Yes i’ve been Living in Fear since A1 Day1. Pure Equality has Never Been Established for Women (of Color) PERIOD. #MVO