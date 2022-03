Ebusco (Euronext: EBUS), pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen en laadsystemen, heeft 40% van het aandelenkapitaal overgenomen van Zero Emission Services B.V. (ZES), een aanbieder van all-in concepten voor emissievrije binnenvaart. Ebusco heeft het belang overgenomen van ENGIE, een van de oprichters van ZES. ZES en Ebusco delen hun ambities wat betreft emissievrij vervoer. Aangezien hun oplossingen sterk complementair zijn, kunnen Ebusco en ZES samen hun gezamenlijke impact in de maritieme sector aanzienlijk vergroten.

Startup in emissievrij binnenvaart

ZES is opgericht in juni 2020 en biedt een compleet assortiment producten en diensten, gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers die worden opgeladen met hernieuwbare energie, oplaadstations, technische ondersteuning en een innovatief pay-per-use-concept voor scheepseigenaren. In september 2021 is het eerste emissievrije binnenvaartschip, met energiecontainers van ZES, in de vaart gekomen. ZES is opgericht door ING bank, energie- en technische dienstverlener ENGIE, maritiem technologiebedrijf Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. Ebusco nam haar 40% belang over van ENGIE. Alle aandeelhouders stellen kapitaal, expertise en personeel ter beschikking om ZES in haar ontwikkeling te ondersteunen.

Wederzijdse voordelen

Het verwerven van een belang in ZES past perfect in Ebusco’s strategie en missie om bij te dragen aan een betere leefomgeving door veilige, duurzame, emissievrije en betaalbare transport ecosystemen mogelijk te maken. Ebusco’s participatie in ZES markeert het begin van een samenwerking waarbij ZES kan profiteren van Ebusco’s ervaring met heavy-duty batterijen en batterijmanagementsystemen. Als onderdeel van haar Energy Storage Systems (ESS) producten heeft Ebusco de laatste jaren Mobile Energy Containers (MEC’s) ontwikkeld. Deze oplossingen kunnen perfect worden geïntegreerd in het ZES-concept. De ervaring van ZES in de binnenvaartmarkt en de ervaring van Ebusco in de elektrificatie van de busmarkt kunnen hun gezamenlijke impact in de maritieme sector vergroten.

Bovendien heeft Ebusco uitgebreide ervaring met het monitoren van haar volledige busvloot en haar laadinfrastructuur via zijn speciale softwareplatform Ebusco Live. Dit real-time vlootbeheersysteem en de opgedane kennis en ervaring kunnen worden gebruikt om het ZES-aanbod en de efficiëntie van haar oplossingen verder te ontwikkelen.

Aantrekkelijke markt

De binnenscheepvaart van vandaag vertoont veel gelijkenissen met de busindustrie tien jaar geleden. Toen was Ebusco een pionier in de ontwikkeling van elektrische bussen en de bijbehorende EV-infrastructuur. Het algemene landschap en de acceptatie van elektrisch vervoer zijn nu echter veel verder gevorderd, zodat de overgang binnen de binnenvaart waarschijnlijk sneller zal verlopen.

Peter Bijvelds, CEO van Ebusco licht toe: “We zijn enthousiast over deze transactie, een belangrijke stap voor Ebusco in deze zeer veelbelovende sector. Wij zijn ervan overtuigd dat Ebusco’s participatie in ZES kan zorgen voor een versnelde groei in de adoptie van elektrische binnenvaart. Samen kunnen we het voortouw nemen in deze vrijwel onontgonnen markt. We kijken uit naar de samenwerking met de andere aandeelhouders en het ZES-team om van schone, emissievrije binnenvaart de nieuwe standaard te maken.”

De transactie zal geen materiële invloed hebben op de financiële resultaten van Ebusco.