EasySwitch.nl zet streep door vergroende energiecontracten – energie is écht duurzaam of niet

Energieverlijkingssite EasySwitch.nl lanceert vandaag het label ‘duurzame keuze’ en maakt vanaf nu alleen nog onderscheid tussen duurzame en niet duurzame energie. Zij nemen hiermee afstand van sjoemelstroom: grijze stroom die door middel van certificaten wel groen genoemd mag worden maar geen bijdrage levert aan de verduurzaming van Nederland.

De website wil hierdoor de energiemarkt transparanter maken en consumenten meer duidelijkheid geven hoe zij kunnen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Sjoemelstroom draagt niet bij aan de energietransitie

De vergelijkingssite merkt al jaren een toenemende vraag naar groene energie onder klanten, maar niet alle groene energiecontracten die nu op de markt worden aangeboden dragen bij aan de verduurzaming van Nederland. Een contract met grijze stroom uit een Nederlandse kolencentrale mag namelijk groen genoemd worden als de energieleverancier hier een Garantie van Oorsprong voor koopt. Deze goedkope certificaten remmen de stimulans om te investeren in duurzame Nederlandse energie. Wettelijk gezien mogen de contracten groen genoemd worden, dus het is aan de consument om erachter te komen wat voor energie zij daadwerkelijk in huis halen.

Simon Schreuder, energie-expert bij EasySwitch.nl: “We zijn op het punt beland dat wij onszelf afvragen: hoe leggen we aan onze klanten uit dat wij een energiecontract wel groen noemen, maar dat we dit contract afraden als klanten op zoek zijn naar duurzame energie?” EasySwitch.nl heeft daarom besloten om alleen nog het onderscheid te maken tussen duurzame en niet duurzame contracten. Alleen energiecontracten die CO2 gecompenseerd gas leveren en groene stroom die in Nederland is opgewekt, worden gezien als duurzaam en zijn herkenbaar aan het label ‘duurzame keuze’.

1 ton CO2 vernietigen voor ieder duurzaam energiecontract

Niet alleen wil de vergelijkingssite structureel afstand doen van sjoemelstroom, ze willen ook aandacht vragen voor de emissiehandel. Bedrijven kunnen nu voor heel weinig geld emissierechten kopen die hen toestaan om CO2 uit te stoten. “Wij vinden de Carbonkiller actie van milieuorganisatie WISE en energieleverancier Greenchoice een mooi initiatief om de prijs van emissierechten te verhogen en het plafond te verlagen zodat bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in duurzame oplossingen. Komende week kopen we een ton CO2 op voor ieder duurzaam contract dat via onze website wordt afgesloten, en vernietigen het. Met een duurzame overstap kan een consument naast een gemiddelde besparing van €230 ook nog eens een ton CO2 van de markt afhalen”, aldus Simon Schreuder. “Onze doelstelling is om minstens 250 ton te vernietigen”. Op de website van EasySwitch.nl is een uitgebreide uitleg te vinden over het label voor duurzame energie en de Carbonkiller actie.