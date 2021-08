easyJet introduceert nieuwe uniformen voor cabinepersoneel en piloten gemaakt van gerecyclede plastic flessen

easyJet heeft vandaag aangekondigd dat het nieuwe uniformen introduceert voor cabinepersoneel en piloten, elk gemaakt van ongeveer 45 gerecyclede plastic flessen. EasyJet neemt deze stap als onderdeel van haar streven om afval te verminderen en te zoeken naar innovatieve veranderingen die verder gaan dan CO2-reductie. Het nieuwe uniform, vervaardigd door Tailored Image uit Noord-Ierland en gemaakt met uniek hightech materiaal, zal deze maand in omloop worden gebracht voor het cabinepersoneel. De uitrol over de luchtvaartmaatschappij moet naar schatting voorkomen dat jaarlijks ongeveer een half miljoen plastic flessen bij het plastic afval belanden.

De stof vermindert niet alleen plastic afval, maar het hightech materiaal is gemaakt met behulp van hernieuwbare energiebronnen en heeft een 75% lagere ecologische voetafdruk dan traditioneel polyester.

De nieuwe stof, aangepast aan de huidige stijl van de luchtvaartmaatschappij, werd vorig jaar voor het eerst getest op geschiktheid in de cabine- en cockpitomgevingen. In vergelijking met het niet-gerecycleerde alternatief is het slijtvaster. Het biedt ook nog meer elasticiteit, een stretch in vier richtingen, een betere pasvorm en bewegingsvrijheid voor meer comfort en duurzaamheid. Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat het voor de drager lang meegaat, waardoor op de lange termijn de behoefte aan meer uniforme items wordt verminderd.

Naast de nieuwe stof is in alle kledinggerelateerde verpakkingen ook plastic vervangen door recyclebare en biologisch afbreekbare materialen: plastic halsbanden vervangen door recyclebare kartonnen exemplaren, plastic shirtclips door metalen shirtclips, niet-recyclebare wit gecoate kaart met recyclebaar karton kaart en polypropyleen buitenste hemdovertrekken met biologisch afbreekbare hemdovertrekken.

easyJet heeft al stappen ondernomen om plastic aan boord te verminderen, omdat het het aantal plastic items voor eenmalig gebruik dat op zijn vluchten wordt gebruikt, blijft verminderen. De luchtvaartmaatschappij heeft al veel artikelen vervangen door duurzamere alternatieven, zoals de introductie van een kleine, plantaardige kom als theezakjeshouder, het verwijderen van meer dan 27 miljoen individuele artikelen van plastic uit onze inflight retailactiviteiten in boekjaar 2020, en heeft nooit plastic rietjes aangeboden . Het biedt ook 50 cent korting op warme dranken voor klanten die hun herbruikbare beker meenemen.

Tina Milton, directeur Cabin Services bij easyJet: “Klimaatverandering is een probleem voor ons allemaal, en bij easyJet kijken we naar alle onderdelen van onze operatie om te zien waar we de CO2-uitstoot kunnen verminderen en afval kunnen verminderen. We zijn verheugd om dit nieuwe uniform voor piloten en cabinepersoneel, gemaakt van gerecyclede plastic flessen, te introduceren en te introduceren voor onze piloten en collega’s van het cabinepersoneel. We weten dat duurzaamheid een belangrijk punt is voor hen en ook voor onze klanten. Het is een prioriteit voor ons om te blijven werken aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk op de korte termijn, in combinatie met langetermijnwerk om de ontwikkeling van nieuwe technologie te ondersteunen, inclusief emissievrije vliegtuigen die ernaar streven de CO2-voetafdruk van de luchtvaart radicaal te verkleinen. We blijven samenwerken met innovatieve technologiepartners Wright Electric en Airbus, die elk hun ambitieuze tijdschema’s hebben opgesteld om emissievrije vliegtuigen in commerciële dienst te brengen om een ​​realiteit te worden. Mensen hebben de keuze hoe ze reizen, en als mensen ervoor kiezen om met ons te vliegen, willen we een van de beste keuzes zijn die ze kunnen maken.”

Bernard Birt, Managing Director van Tailored Image: “Onze rol als leverancier van op maat gemaakte uniformen en bedrijfskleding is het leveren van innovatieve oplossingen voor onze klanten, gebouwd rond comfort en bruikbaarheid voor hun dragers. De extra uitdaging met het easyJet-project was om te voldoen aan hun uitzonderlijk hoge normen voor het verminderen van de impact op het milieu. Door de expertise van onze ontwerp- en kledingtechnologieteams te combineren, hebben we een gezamenlijke aanpak ontwikkeld met een fabriek die toonaangevend is in de ontwikkeling van duurzame stoffen. We waren vanaf het begin enthousiast om bij dit project betrokken te zijn en zijn verheugd dat het succes van de nieuwe EasyJet-garderobe het resultaat laat zien van onze bekroonde klantgerichte aanpak en ons vermogen om zelfs aan de meest veeleisende eisen te voldoen.”

Vanaf de eerste vlucht meer dan 25 jaar geleden is easyJet erop gericht zo koolstofefficiënt mogelijk te zijn om de CO2-uitstoot te verminderen; de overstap van zijn vloot naar steeds modernere, brandstof- en dus CO2-efficiënte vliegtuigen; vliegen op manieren die lawaai en onnodig energieverbruik vermijden; terwijl nog steeds vliegtuigen vol passagiers vliegen.

Sinds 2000 heeft easyJet de CO2-uitstoot voor elke afgelegde kilometer van een passagier met meer dan een derde verminderd. Initiatieven waren onder meer de introductie van lichtgewicht tapijten, trolleys en stoelen, taxiën met één motor en het verwijderen van papieren handleidingen uit vliegtuigen.

In 2019 werd easyJet ’s werelds eerste grote luchtvaartmaatschappij die CO2-neutrale vluchten uitvoert over haar hele netwerk door de CO2-uitstoot van de brandstof die voor al haar vluchten wordt gebruikt te compenseren via schema’s die zijn geaccrediteerd door twee van de hoogste verificatienormen, Gold Standard en de Verified Carbon Standaard.

CO2-compensatie is slechts een tussenmaatregel. Er worden nog steeds nieuwe technologieën ontwikkeld, dus de luchtvaartmaatschappij zal innovatieve technologie blijven ondersteunen, waaronder de ontwikkeling van hybride en elektrische/waterstofvliegtuigen, en samenwerken met anderen in de sector om de luchtvaart op de lange termijn opnieuw uit te vinden en koolstofarm te maken. Het doel zal zijn dat easyJet de hoeveelheid CO2-compensatie die wordt ondernomen, vermindert naarmate nieuwe technologieën opkomen.