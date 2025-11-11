Tijdens de tweede editie van de Logistiek Laadplein Award, uitgereikt op vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel in de Brabanthallen, is E. van Wijk Logistics uitgeroepen tot winnaar.

De prijs, een initiatief van 54events, organisator van de vakbeurs, bekroont innovatieve laadoplossingen die bijdragen aan een snellere verduurzaming van de logistieke sector.

Ode aan innovatie en doorzettingsvermogen

Volgens juryvoorzitter Johnny Nijenhuis (Etruck Academy) is de Logistiek Laadplein Award méér dan een erkenning voor technisch succes: “Deze award zet de koplopers in de markt in het zonnetje. Innoveren in laadinfrastructuur is geen rechte weg. Er gaat veel fout tijdens het ontwikkelen van een laadplein, maar juist die pioniers die hun nek uitsteken verdienen erkenning. Bovendien inspireren ze de rest van de markt: elke inzending draagt bij aan het verhogen van het niveau van toekomstige laadpleinen. Zo versnellen we samen de transitie naar elektrische trucks.”

De jury, verder bestaande uit Henri Overbeek (Green Fellows) en Henry Lootens (Stichting Gelijkspanning), beoordeelde de inzendingen op innovatie, veiligheid, energie-efficiëntie en schaalbaarheid. De drie genomineerden waren Lidl Almere, Renewi Wateringen en (dus) E. van Wijk Logistics.

Kwalitatief sterk deelnemersveld

Volgens Henry Lootens was het dit jaar bijzonder lastig om een winnaar te kiezen: “Het aantal inzendingen is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar en de laadpleinen worden groter en professioneler. De kwaliteit ligt dicht bij elkaar; standaardisatie en geleerde lessen uit eerdere projecten beginnen hun vruchten af te werpen. Dat is goed nieuws voor de hele sector.”

De winnaar: E. van Wijk Logistics

De jury koos unaniem voor E. van Wijk Logistics vanwege het sterke totaalplaatje: “Wat ons overtuigde,” aldus Lootens, “is de manier waarop het bedrijf slim heeft omgegaan met beperkte netcapaciteit. Door fors te investeren in uitbreiding van zonnepanelen en een Battery Energy Storage System (BESS) werd niet alleen het probleem van netcongestie opgelost, maar laadt men nu ook op met een uitzonderlijk hoog aandeel eigen, duurzame stroom. Daarbij is het laadplein voorbeeldig ingericht op veiligheid en gebruiksgemak. Het laat zien dat beperkingen geen obstakels hoeven te zijn, maar juist kansen bieden voor innovatie.”

Namens de winnaar reageerde Ewout van Wijk, CEO: “Wij zijn enorm trots om deze award in ontvangst te nemen. We zitten bij de koplopers als het gaat om duurzame logistiek, maar het gaat natuurlijk niet altijd vanzelf. Daarom vind ik dit een mooie waardering voor onze medewerkers, maar ook voor al onze stakeholders die hieraan meegewerkt hebben.”

Een podium voor vooruitgang

De Logistiek Laadplein Award is in 2024 in het leven geroepen om praktijkvoorbeelden van innovatieve laadinfrastructuur zichtbaar te maken. De prijs onderstreept de cruciale rol van samenwerking tussen vervoerders, netbeheerders, leveranciers en beleidsmakers.

Volgens Almar Walstra van 54events is dat precies de kracht van Zero Emission | Ecomobiel: “Deze award past perfect bij het DNA van de beurs. Hier worden oplossingen niet alleen gepresenteerd, maar ook gevalideerd in de praktijk. Bedrijven als E. van Wijk laten zien dat de energietransitie geen toekomstmuziek is, maar iets wat nú gebeurt op bedrijventerreinen in heel Nederland.”

Ook Wendy van de Geijn, programmamanager bij 54events, benadrukt de verbindende waarde van het initiatief: “De Logistiek Laadplein Award brengt inspirerende voorbeelden samen. De genomineerden laten zien hoe creativiteit en techniek elkaar versterken. Hun ervaringen helpen andere ondernemers om sneller en slimmer te verduurzamen. Dat is precies wat we met Zero Emission | Ecomobiel willen bereiken: versnelling door kennisdeling en samenwerking.”

Inspiratie voor de hele sector

De uitreiking vond plaats op donderdag 9 oktober, tijdens de slotdag van Zero Emission | Ecomobiel 2025. Op het Podium Mobiliteit deelden de genomineerden hun ervaringen met bezoekers uit de transport- en logistieksector. Daarbij werd duidelijk hoe divers de aanpak kan zijn: van geïntegreerde zonnecarports tot geautomatiseerde laaddiensten en innovatieve veiligheidsconcepten.

De prijsuitreiking trok veel belangstelling van vakgenoten, beleidsmakers en leveranciers. Dat bevestigt volgens 54events de groeiende aandacht voor duurzame logistieke laadinfrastructuur.

Walstra: “De opkomst en de reacties tonen aan dat depot charging een volwassen thema is geworden. Bedrijven zoeken niet langer naar pilots, maar naar schaalbare oplossingen. De Logistiek Laadplein Award geeft die pioniers de erkenning die ze verdienen.”

Een blik op de toekomst

Met de tweede editie van de Logistiek Laadplein Award zet 54events een traditie in gang die innovatie stimuleert en kennisdeling bevordert. Van de Geijn: “De uitdagingen rond laadcapaciteit en netcongestie vragen om nieuwe samenwerkingen. Door de beste praktijkvoorbeelden te blijven delen, brengen we de energietransitie van visie naar uitvoering.”