Duurzamer maar niet duurder: 59% van de Nederlanders wil bewuster gaan eten

Zes op de tien Nederlanders heeft de intentie om bewuster te gaan eten en wil daar op korte termijn werk van gaan maken. Gezondheidsoverwegingen zijn de belangrijkste reden om die stap te zetten. Dat blijkt uit een onderzoek* dat maaltijdboxleverancier HelloFresh deed onder zo’n 1.000 Nederlanders.

Minimaal 250 gram groenten per gerecht

68% van de Nederlanders vindt van zichzelf dat ze al verantwoorde eetgewoontes hebben. Toch wil 59% dit jaar verantwoorder gaan eten om verschillende redenen. Voor de meeste Nederlanders spelen gezondheidsoverwegingen (40%) hierin een belangrijke rol. Daarnaast schuiven ze dierenwelzijn (15%) als tweede argument naar voren en is het goed voorhebben met de planeet (11%) de derde vaakst geciteerde reden.

“HelloFresh probeert haar klanten te helpen om meer verantwoord te eten”, zegt Dafna, diëtist bij HelloFresh. “Zo hebben we een ruime keuze aan vegetarische alternatieven en bieden we nu ook een caloriebewust menu met minimaal 250 gram groenten per gerecht als vereiste aan. Onze maaltijdboxen bevatten bovendien precies de juiste hoeveelheden, zodat er niets verspild wordt.’’

Moeite met andere eetgewoontes en vegetarisch eten

Toch blijkt ook dat het niet altijd even makkelijk is om het over een andere boeg te gooien qua eten. Nederlanders stuiten namelijk op een aantal uitdagingen op weg naar een evenwichtiger en milieubewuster eetpatroon. Wat we het lastigst vinden? Op een gedeelde eerste plek staat het veranderen van ons eetpatroon (16%) en de prijs die aan een product met betere levensduur hangt (16%). Daarnaast vindt 15% een maaltijd zonder vis of vlees minder lekker en geeft 9% aan dat zijn of haar partner altijd vis of vlees bij een maaltijd wil.

Het prijskaartje speelt dus een grote rol bij het veranderen van ons eetpatroon. Naast dat bijna een derde van de Nederlanders (30%) niks extra’s wil betalen voor een verantwoorder voedingspatroon, geeft 32% aan hier slechts 1% tot 5% extra budget voor over te hebben. Een kwart is bereid om er 6% tot 10% meer voor te betalen.

Minder verspilling en vaker seizoensgebonden

Wat doen Nederlanders al om verantwoord te eten? Dit is de top 3 van genoemde antwoorden:

Proberen om voedselverspilling tegen te gaan (20%)

Minder eten van vlees (12%)

Eten van seizoensgebonden producten (9%)

“Ook bij HelloFresh spelen we in op het tegengaan van voedselverspilling”, zegt Victor, duurzaamheidsmanager van HelloFresh. “Doordat maaltijdboxen de juiste hoeveelheid ingrediënten bevatten, wordt voedselverspilling onder huishoudens tot een minimum beperkt. Uit grootschalig onderzoek** blijkt dat er met een maaltijdbox al 21% minder voedselverspilling is dan wanneer je de boodschappen bij de winkel zou doen.”

*Een onderzoek uitgevoerd door Dynata voor HelloFresh onder 990 Nederlandse respondenten in juli 2021.