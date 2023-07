Op donderdag 29 juni is officieel de bouw van start gegaan van de duurzame wijk Common Woods in Amersfoort. De feestelijke start werd gevierd met een officiële aftrap door bouwbedrijf Karbouw, bijgewoond door vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort, projectpartners, kopers, omwonenden en andere belanghebbenden. Common Woods, gelegen aan de rand van het prachtige groene landgoed Nimmerdor, is een ontwikkeling van Holistic Development waar duurzaam wonen en een natuurlijke omgeving harmonieus samengaan. Op het voormalige manegeterrein komt een mix van sociale huurappartementen, ruime eengezinswoningen en penthouses.

Directeur Marco Berger van Karbouw: “We zijn trots dat we mee mogen bouwen aan een project met gelijkgestemden: we zetten ons allemaal volledig in voor deze bijzondere, groene wijk.”

Duurzaam bouwen

Alle woningen zijn ontworpen met oog voor detail en duurzaamheid. Zo worden de woningen grotendeels gebouwd van CLT: Cross Laminated Timber (kruislaagshout). Elke kubieke meter die met hout wordt gebouwd in plaats van met beton, scheelt ruim een ton CO2-uitstoot. En dat is niet het enige voordeel: hout slaat ook CO2 op. Doordat hout lichter is, zijn er minder transportbewegingen nodig en kan er een lichtere fundering worden gebruikt. Ook op andere punten is de wijk koploper in duurzaam wonen. Zo worden de grondgebonden woningen aangesloten op een helofytenfilter, dat het water uit de douche en afwasmachine filtert en hergebruikt voor het toilet. De woningen zijn gasvrij en voorzien van warmtepomp en zonnepanelen.

Harmonie en community

Common Woods staat voor harmonie. Tussen de wijk en haar bosrijke omgeving, tussen mens en natuur, en de onderlinge harmonie tussen bewoners. In het parkachtige binnengebied, de buurtkas en moestuin komen bewoners elkaar tegen, of tijdens een kop koffie in de openbare common space. Er komen gezamenlijke deelbakfietsen en bewoners geven zelf vorm aan het groen van de wijk. Er is volop aandacht voor de biodiversiteit. Aan de rand van het bos komen plekken voor snoeiafval, waar kleine dieren een thuis in vinden. De bestaande houtwal wordt verstevigd en biedt nestgelegenheid en voedsel. Ook komen er verspreid door de wijk nestkasten voor vogels, vleermuizen, vlinders en andere dieren.

