Nederland heeft de primeur: bouwen met afvalhout. The Urban Woods, bekend van de modulaire woningen in abonnementsvorm, draaiden gisteren, 26 juni, de eerste schroef in een massieve bouwplaat voor hun modulaire woningen. Deze ‘doorbraak voor CO₂ problematiek’ is het resultaat van een ketenbrede samenwerking.

Van afvalberg naar woontoren

The Urban Woods Delft is een hightech appartementencomplex met 10 verdiepingen voor het midden segment. Beton is er nauwelijks. Zelfs de kern en de liftschacht zijn van hout. Deels gerecycled. Het is door hen zó behandeld, dat het eeuwenlang meegaat. “Bizar” roept Tim Vermeend, mede-oprichter van The Urban Woods, enthousiast. “Een berg van 1 miljard pallets werd jaarlijks weggegooid en nu… gaan we er gewoon in wonen!”

Hollandse Glorie

De kruislings verlijmde houten platen, C-CLT, bestaan uit afgedankte pallets en sloophout. Het buitenste laagje is essenhout (bijzonder: géén naaldhout). Allemaal uit Nederland. De dikke massieve houten platen die ontstaan, voldoen aan de Europese regelgeving, brengen de CO₂-uitstoot omlaag en zijn natuurlijk circulair; het is zelfs ‘up-cycling’: laagwaardig hout wordt een hoogwaardig bouwproduct. De platen zijn 10 tot 15% sterker dan traditioneel CLT. Ze lijken een voorloper op de bio-bouwtransitie. De overheid trekt de komende jaren immers 200 miljoen uit om biobased bouwen te stimuleren.

Bijzondere samenwerking

Deze “mijlpaal” is het resultaat van een ketenbrede Nederlandse samenwerking. Staatsbosbeheer selecteert uit hun bos het essenhout terwijl sociaal ontwikkelbedrijf DZB Leiden het afvalhout uit reststromen voorbereidt. Dan komt het: Wood Joint vingerlast de planken, BoerBoom maakt van de planken massieve platen, de Urban Climate Architects ontwerpt, TNO zorgt voor gedegen onderzoek o.a. naar het detecteren van metalen delen, verlijming en naar sterkte classificering, Provincie Zuid-Holland co-financiert en The Urban Woods behandelt het hout en… bouwt. “Alleen met elkaar kunnen we de nieuwe standaard zetten”.

Schaalbaar, sociaal en lokaal

De makers verwachten in de toekomst hele panden van afvalhout te maken. Ermee bouwen is schaalbaar, betaalbaar en vergt géén import. Alles lokaal. Met ’s wereld eerste C-CLT vaccuümpers voor gerecycled hout, wordt het proces momenteel opgeschaald. “Één kleine draai van een schroef, maar een keerpunt voor de bouwtransitie” grappen de partners tijdens de schroef ceremonie op het hoofdkantoor van The Urban Woods. Bij het indraaien van deze ene kleine schroef, was de bouwsector dan ook in volle breedte vertegenwoordigd. Breed lachend.