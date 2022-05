Shopopop, de Europese pionier en marktleider in crowdshipping, breidt zijn systeem van collaboratieve levering verder uit. Met Shopopop kunnen klanten bestellingen bij winkeliers tegen een kleine vergoeding thuis laten bezorgen door een particuliere shopper. Het bedrijf veroverde de afgelopen jaren de Franse markt en staat op het punt om de Belgische markt te betreden en de duurzame thuislevering van allerhande bestellingen in Nederland uit te breiden.

Shopopop is met zijn platform, dat de deeleconomie ten volle benut, de onbetwiste Europees marktleider. Het van oorsprong Franse bedrijf baseerde het model op de zogenaamde dabbawalas: de maaltijdbezorgers in India die dagelijks met een enorme precisie en stiptheid tienduizenden lunches afleveren op kantoren. Dit inspireerde twee jonge Franse ondernemers, Johan Ricaut en Antoine Cheul, tot een model van duurzame thuislevering, dat ze crowdshipping doopten.

“Het idee achter het crowdshippingmodel van Shopopop is eenvoudig: gebruikmaken van verplaatsingen die mensen toch al maken, om zo duurzame efficiëntievoordelen te realiseren in tijd, geld en uitstoot. Ga je toch van A naar B, neem dan iets voor een ander mee”, zegt Caroline Schuurs, country manager Benelux bij Shopopop. “Particulieren kunnen zodoende iets goeds doen voor een ander, én voor de eigen portemonnee. De grootste voordelen worden echter behaald door de samenleving in zijn geheel: minder kilometers betekenen minder uitstoot, minder files en minder economische schade, en een betere luchtkwaliteit, leefbaarheid en gezondheid. Dat is pure winst voor de maatschappij.”

Het model van Shopopop kent drie partijen: de shop, de Shopper en de klant. De bestellingen verlopen via de mobiele app die Shopopop ontwikkelde. De klant bestelt bij een shop en een Shopper die zich in de buurt bevindt, krijgt hiervan een melding. De bestelling vindt zodoende binnen maximaal drie uur plaats, maar doorgaans veel sneller. De Shopper verdient minimaal vijf euro per levering.

Shopopop betreedt nu de Belgische markt via partnerschappen met grote supermarktketens als Colruyt, Carrefour en Cora. In Nederland debuteerde het bedrijf in 2021, onder meer door de samenwerking met lokale bedrijven in het zuiden van het land. Shopopop richt nu de pijlen op heel Nederland, waarbij de dienst een perfecte aanvulling kan zijn voor supermarktketens in bezorggebieden waar ze zelf nog niet actief zijn. Daarnaast kunnen ook drogisterijen, bloemisten, groenteboeren, slijterijen en andere winkeliers zich aansluiten.

Een essentieel onderdeel van de filosofie van Shopopop is dat het bedrijf uitsluitend werkt met particuliere Shoppers. “Voor professionele bezorgers is bij Shopopop geen plaats”, zegt Schuurs. “Het gaat om het maximaal benutten van bestaande verplaatsingen door particulieren. Dat maakt ons fundamenteel verschillend van flitskoeriers als Gorillas of professionele bezorgers als Deliveroo en UberEats. Bovendien zijn deze partijen alleen in grotere steden actief omdat zij een zekere schaalgrootte nodig hebben om rendabel te zijn. Het Shopopop-model is in principe overal toepasbaar, ook in kleinere steden en gemeenten: overal waar er Shoppers zijn, kan er geleverd worden.”

De mobiele app van Shopopop is gratis te downloaden in de App Store en via Google Play.