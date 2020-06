Duurzame start-up Swappie (refurbished iPhones) komt naar Nederland

Swappie, één van de duurzaamste start-ups van Europa, komt naar Nederland. De online winkel in refurbished iPhones startte vier jaar geleden in Finland en bouwde sindsdien een uitstekende naam en een enthousiaste groep klanten op. Niet alleen in Finland, maar ook in Denemarken, Zweden en Italië.

Swappie biedt een betrouwbaar assortiment iPhones tegen een buitengewoon scherpe prijs. Het eigen testlab onderwerpt de ingeleverde iPhones aan een programma van 52 controlestappen. Kopers lezen op de website precies in welke staat de telefoon van hun keuze verkeert. Bovendien biedt Swappie twee jaar garantie op de aankoop. Met hun kwaliteit, transparantie en vriendelijkheid heeft Swappie al het hart van ruim 100.000 tevreden klanten veroverd.

Verantwoord

Swappie kiest voor uitbreiding naar ons land, omdat Nederlanders veel online shoppen, gevoelig zijn voor het verantwoord omgaan met het milieu en van voordeeltjes houden. Een betrouwbare refurbished smartphone is niet alleen voordeliger dan een nieuwe, maar ook duurzamer. Na het prijsvoordeel geldt minder verspilling als de meest genoemde reden om voor een refurbished model te kiezen. Het internationale tech-magazine The Next Web heeft Swappie dit jaar opgenomen in de top 9 van Europa’s start-ups die het meest bijdragen aan een groenere toekomst.

Vertrouwen winnen

Sami Marttinen, oprichter en CEO van Swappie, heeft een uitgesproken visie: ”In deze markt ben je alleen succesvol als mensen jou en je product vertrouwen.” Hij spreekt uit ervaring. De oprichter startte zijn bedrijf nadat hij zelf een keer was opgelicht bij de online aanschaf van een tweedehands smartphone. Toen hij zich hierin ging verdiepen en ontdekte dat talloze consumenten het slachtoffer worden van dit soort praktijken, besloot hij een veilig alternatief te ontwikkelen. Nu vier jaar later staat Swappie als een huis. Marttinen: ”Vertrouwen moet je verdienen. Daar gaan we ook in Nederland keihard ons best voor doen.”

Financiële groei

Sinds de oprichting in 2016 heeft Swappie een zeer snelle groei doorgemaakt. Het bedrijf boekte in 2019 een omzet van meer dan € 31 miljoen, een stijging van ongeveer 300 procent ten opzichte van 2018. Ook tijdens de COVID‑19-pandemie doet Swappie goede zaken, omdat mensen nu veel meer online kopen. De netto-omzet is in april en mei vervijfvoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf is al actief in Finland, Zweden, Denemarken en Italië. Italië is momenteel Swappie’s grootste markt. Vandaag lanceert Swappie zijn online winkel ook in Ierland, Portugal, Duitsland en Nederland. Voor de expansie in Europa heeft Swappie € 42,5 miljoen aan investeringen ingezameld bij TESI en bestaande investeerders als Lifeline Ventures, Reaktor Ventures en Inventure.