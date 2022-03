deBesteEHBOdoos – totaalleverancier van BHV- en EHBO-artikelen – introduceert een primeur voor Nederland: de kartonnen BHV-doos. Het bedrijf wil hiermee het gebruik van plastic verminderen en grondstofverspilling tegengaan. Dat past binnen de ambitie om zo duurzaam en circulair mogelijk te werken. ‘We verkopen geen verbanddoos, we verkopen impact!’

Verbeter de wereld, begin bij uw BHV-doos!

De kartonnen BHV-doos heeft een lage milieu-impact. De doos is voor 97% gemaakt van karton. Alleen de coating op de doos en het handvat zijn van plastic. Om de BHV-doos op te bergen is gekozen voor een FSC-houten wandplankje. Alle gebruikte materialen zijn volledig te recyclen. Omdat de doos in Nederland wordt geproduceerd is er nauwelijks transport nodig. Dit zorgt voor een veel lagere uitstoot van het broeikasgas CO2.

Tijd voor een duurzaam alternatief

De kartonnen BHV-doos is een duurzame variant van de in Nederland meest verkochte oranje plastic BHV-koffer. Deze is gemaakt van ABS, dezelfde soort kunststof waar ook Legostenen van gemaakt zijn. Dit is weliswaar goed te recyclen maar heeft een aantal grote milieunadelen ten opzichte van karton. Plastic is gemaakt van aardolie (fossiele brandstof) en is moeilijk afbreekbaar.

‘We verkopen geen verbanddoos, we verkopen impact’

Tijd voor een duurzaam alternatief, aldus directeur Bob Kolsteeg van deBesteEHBOdoos. Kolsteeg bedenkt met zijn sociale onderneming al 12 jaar lang innovatieve oplossingen en stimuleert collega-ondernemers om ook duurzaam en circulair te werken. ‘Als deBeste willen we invulling geven aan het oplossen van de problematiek om ons heen. De manier waarop we nu werken is eindig. Ik voel de verantwoordelijkheid om dit serieus op te pakken. Als sociale onderneming scoren we al goed als het gaat om arbeidsparticipatie. Maar ook op het vlak van SDG’s en circulariteit willen we meer doen. Zoals met deze kartonnen BHV-doos.’