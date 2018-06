Duurzame Moonen Packaging overgenomen door Zweedse OptiGroup

Het Zweedse bedrijf OptiGroup heeft een bindende overeenkomst getekend voor de overname van 100% van de aandelen van de Nederlandse verpakkingsspecialist Moonen Packaging B.V.. De transactie, die in Nederland wacht op de goedkeuring van de ACM (Autoriteit Consument en Markt), zal naar verwachting in de komende maanden worden afgerond.

Moonen Packaging, met een omzet van ca. 51 miljoen in 2017 en 80 medewerkers in dienst, is een familiebedrijf opgericht in 1955 en uitgegroeid tot een toonaangevende en snelgroeiende distributeur van kostenefficiënte en milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen in de Benelux.

Gé Moonen, CEO van Moonen Packaging en derde generatie Moonen, blijft ook na de overname de Managing Director. Moonen: “Moonen Packaging is al vele jaren een familiebedrijf en het is belangrijk voor mij dat na overname de visie, naam en werkwijze die we hebben opgebouwd, voor onze werknemers geborgd blijven. De potentiële overname door OptiGroup biedt ons die mogelijkheid en het betekent bovendien dat we het bedrijf nog sneller kunnen ontwikkelen. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid krijgen ook in de toekomst prioriteit, wat een positieve invloed zal hebben voor OptiGroup in zijn geheel. Ik ben ervan overtuigd dat zowel onze klanten als leveranciers voordelen zullen ondervinden van deze overeenkomst.”

OptiGroup, een Zweedse organisatie met een omzet van ca. 1,5 miljard Euro, is in 19 landen binnen Europa actief op de zakelijke markt. De overname van Moonen Packaging volgt op de recente overnames van drie andere verpakkingsdistributeurs: Telpak en Mercamer in Finland en Proxima in Roemenië. OptiGroup CEO, Christoph Sander: “We volgen Moonen Packaging al geruime tijd als Europees marktleider in duurzame verpakkingen. We zien dat ze een sterke marktpositie hebben in de Benelux en zich onderscheiden in het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de ACM, kijken wij ernaar uit om nauw samen te werken.”