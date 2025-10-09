In Swifterbant heeft Nijhuis Bouw de eerste gerenoveerde woningen opgeleverd die onderdeel zijn van de aanbesteding van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Het totale project omvat de modernisering van 416 woningen, waarvan er nu ruim 100 zijn opgeleverd. Voor de gevels is gekozen voor de 35% smallere EcoBrick gevelsteen. Zo ontstond ruimte om dikkere isolatie toe te passen, zonder dat dit ten koste ging van de uitstraling.

Vijf deelprojecten in drie dorpen

De moderniseringsopgave strekt zich uit over drie jaar en omvat vijf deelprojecten in Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen. Het gaat om woningen uit de jaren zeventig en tachtig. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2024 gestart bij circa honderd woningen in de wijk Spelwijk in Swifterbant. Daarna volgen ruim 300 woningen in de wijken De Morinel en De Fazant in Dronten. In Biddinghuizen worden zo’n vijftig woningen rond Het Erf aangepakt.

Architectuur met nuance

Voor het gevelbeeld in Swifterbant koos BNA-architect Gerben ter Horst van KHV Architecten o.a. de EcoBrick-varianten Gapa Fjord WS en Ardal Fjord WS. De stenen werden geleverd door BMN Zwolle. Gerben: “Wij zochten naar een steen die niet alleen in basiskleur past in de wijk, maar die ook zorgt voor vernieuwing en verhoging van de kwaliteitsbeleving. De sorteringen hebben een mooie nuance in zich, die zorgt voor een levendige, warme uitstraling. In de eerste fase hebben we dit nog wat versterkt door te werken met een andere kleur strooisteen en accenten in de gevel. De stenen passen in hun kleurtonen ook goed bij elkaar.”

Isolatie als uitgangspunt

Projectleider voorbereiding bij Nijhuis Bouw, Peter Biesheuvel legt uit waarom voor EcoBrick is gekozen: “We hebben voor EcoBrick gekozen omdat we hoogwaardig willen isoleren. Bijkomend voordeel is dat de fundering maar minimaal verbreed hoeft te worden. Uiteraard hebben ook de andere duurzaamheidsvoordelen van EcoBrick meegespeeld, zoals minder grondstoffen, minder verpakkingsmateriaal, minder transportkosten en minder CO2-uitstoot. En dit alles zonder concessies te hoeven doen aan de uitstraling.”

Over EcoBrick

EcoBrick is een slimme metselsteen met minder volume. Met een breedte van 65 mm is hij 35% smaller dan traditionele Waalformaat gevelbakstenen. De productie vraagt minder energie en grondstoffen. Ook de verpakking en het transport zijn efficiënter; meer stenen per vracht en minder transportbewegingen, pallets en hoezen. En dus aanzienlijk minder CO 2 -uitstoot.

Op de bouwplaats biedt EcoBrick ook volop voordelen. Je hebt meer ruimte op de steiger, je gebruikt minder mortel voor de verwerking en het lage gewicht van de steen zorgt voor een lichtere verwerking. Met de EcoBrick zetten we dan ook de nieuwe standaard in metselwerk.