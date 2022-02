De Legit Forum Groep brengt deze maand een nieuw duurzaam en uniek plaatmateriaal op de markt, genaamd LinoPlus, afgewerkt met CO2-neutraal en circulair geproduceerd Furniture Linoleum van Forbo Flooring. In combinatie met Ecoplex – een van de duurzaamste plaatmaterialen die de Legit Forum Groep levert – ontstaat een paneel met een hele lage milieu-impact en een van de ‘groenste’ platen verkrijgbaar in de markt. Daarnaast onderscheidt het nieuwe product zich door haar tactiliteit of ‘aaibaarheidsgehalte’ en de natuurlijke & luxe design-uitstraling. Het paneel is bedoeld voor projectinrichters, interieurbouwers, meubelmakers en andere productontwikkelaars.

Volgens Rainier van Tilburg, verantwoordelijk voor innovatie bij de Legit Forum Groep, is de doelgroep heel blij met de introductie. Van Tilburg: ‘Dit nieuwe product scheelt haar heel veel tijd en aandacht omdat de linoleum toplaag er al op zit. Nu heeft onze doelgroep voor een paar euro per vierkante meter Furniture Linoleum op een paneel dat ze razendsnel op maat kunnen zagen en toepassen in meubels als kasten, tafels en deuren bijvoorbeeld.’

Van Tilburg: ‘Furniture Linoleum kan op bijna al onze platen toegepast worden, maar in combinatie met Ecoplex krijg je een heel duurzaam plaatmateriaal. Ecoplex is gemaakt van een snel hernieuwbare en natuurlijke grondstof, te weten populierhout van bomen die in vijftien jaar uitgroeien tot een volwassen exemplaar. We halen dit duurzame hout uit Zuid-Europa waar onze groen-gecertificeerde producenten constant nieuw bos aanplanten daar waar gekapt is. Dit is om allerlei redenen zoals bijvoorbeeld die van transport milieutechnisch veel beter dan roodhout uit Azië importeren.’ Ook de verlijming doet de Legit Forum Groep milieuvriendelijk.

Volgens Van Tilburg is LinoPlus uniek binnen de branche. ‘Veel plaatmateriaal wordt gespoten en krijgt daardoor een harde, ietwat kunstmatige uitstraling. Furniture Linoleum is met haar tactiliteit natuurlijk en warm, heeft een hoog aaibaarheidsgehalte en een high-end feel. Daarnaast heeft het materiaal mooie diepmatte kleuren. Wij leveren standaard twaalf effen kleuren, maar op aanvraag is LinoPlus ook in alle andere beschikbare Furniture Linoneum dessins leverbaar.’

De Legit Forum Groep en Forbo Flooring leerden elkaar twee jaar geleden kennen op Design District. De plaatproducent was volgens Hanne van Nederveen Meerkerk, segmentmanager Architects & Design bij Forbo, net begonnen met de ontwikkeling van een eigen duurzaam plaatmateriaal dat op termijn ook circulair moest kunnen worden geproduceerd. Omdat zowel Forbo als de Legit Forum Groep daarvoor al door verschillende marktpartijen waren benaderd met de vraag om een Furniture Linoleum plaat te produceren, leek een samenwerking logisch.

Van Nederveen Meerkerk: ‘Wij zochten een gerenommeerd bedrijf dat al een tijd meedraaide in de markt en bovendien gericht was op project-interieurs en dat vonden we in de Legit Forum Groep.’ Het familiebedrijf – dat zich laat voorstaan op normen en waarden – was op haar beurt content omdat het zich in Forbo gespiegeld zag als een traditioneel kwaliteitsbedrijf met langdurige relaties met klanten en een hands-on mentaliteit. ‘Daarnaast is de samenwerking natuurlijk ook gewoon heel functioneel’, aldus Van Tilburg. ‘De klant vraagt iets en dan proberen wij een oplossing te vinden. Dat resulteerde na een intensief ontwikkeltraject in LinoPlus.’

De Legit Forum Groep, die bestaat uit zestien zelfstandige werkmaatschappijen gericht op het veraangenamen van het binnenklimaat, gaat het LinoPlus paneel verkopen via zes handelsbedrijven, te weten Alldeco, Asilva, Deco-Nova, Decovisie, Drimensa en Iboma. Die gaan overigens ook plaatmateriaal leveren met Furniture Linoleum aan de buitenkant en papiercellulose vanbinnen. Dit maakt het product iets goedkoper en toch prima geschikt als alleen het exterieur zichtbaar is.