Tijdens Groene Peper, hét jaarlijkse duurzaamheidsevenement voor het onderwijs van de toekomst dat dit jaar werd gehouden op De Haagse Hogeschool, werden de duurzame helden van het jaar in het zonnetje gezet. Grote winnaars waren wo-student Sterre ter Haar, hbo-student Helena Comella Romeu en Hogeschool van Hall Larenstein. Het evenement laat zien hoe belangrijk duurzaamheid, rechtvaardigheid en inclusie zijn, zowel voor onze samenleving als in het onderwijs en onderzoek. Met het event willen de organisatoren zich inzetten om docenten te ondersteunen bij het verrijken van hun kennis en het integreren van duurzaamheid in hun curriculum.

Van Beste Scriptie tot Duurzaamste Hogeschool

Jaarlijks wordt tijdens de Groene Peper de Rachel Carson Afstudeerprijs uitgereikt aan de beste hbo- en de beste wo-scriptie over een duurzaam of milieuvriendelijk onderwerp. Naast een geldbedrag krijgen de winnaars ook de mogelijkheid om een artikel te publiceren in tijdschrift Milieu, waarmee zij hun werk onder de aandacht kunnen brengen van een breed netwerk van milieuprofessionals. De prijs voor het hbo werd dit jaar gewonnen door Helena Comella Romeu, die indruk maakte met het afstudeerwerk Framing in Climate Change Communication and its Influence on Ideological Divides (Framing in de communicatie over klimaatverandering en de invloed ervan op ideologische verdeeldheid), en met haar Master Thesis The direct effect of CO2 rise on the plant ionome: Implications for Exacerbating Global Malnutrition ging Sterre ter Haar ervandoor met de prijs voor het wo. Het is de twintigste keer dat de Rachel Carson Afstudeerprijs werd uitgereikt.

Ook werd tijdens Groene Peper de jaarlijkse SustainaBul bekendgemaakt. Deze jaarlijkse ranking, opgesteld door Studenten voor Morgen, heeft als doel instellingen voor hoger onderwijs te stimuleren en ondersteunen bij het duurzamer maken van hun onderwijs. De nummer 1 positie in de ranking ging voor het tweede achtereenvolgende jaar naar Hogeschool van Hall Larenstein. De Best Practice prijs, die ook dit jaar weer werd uitgereikt, ging naar de Vrije Universiteit Amsterdam voor hun Best Practice ‘Climate Change and Sustainability Law Clinic’, een waardevol en duurzaam voorbeeld waar alle hoger onderwijs instellingen hun voordeel mee kunnen doen.

Tenslotte organiseerde ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een duurzaamheidschallenge, waaraan jongeren met goede ideeën om hun school of schoolomgeving duurzamer te maken mee konden doen. Zij kwamen met een scala aan activiteiten, projecten en platforms die ieder op hun eigen manier een kleine stap zouden zijn richting een meer duurzame wereld. Uit de vele inzendingen werden 11 winnaars geselecteerd uit het mbo, hbo en wo..

Justice in Transitions

Onder het motto “What is Justice in Transitions?” liet Groene Peper, voorheen de Nationale Dag voor de Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs, duidelijk zien dat duurzaamheid niet losstaat van ethiek, inclusie en onderlinge verbondenheid. Met het hosten van dit jaar’s Groene Peper onderstreepte De Haagse Hogeschool haar rol in de stad van Vrede en Recht, waar rechtvaardigheid en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.