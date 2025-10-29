De vierde editie van de Duurzame Dertig, hèt podium voor de meest impactvolle duurzame initiatieven in Noord-Nederland, heeft vier winnaars opgeleverd. Na een traject dat in het voorjaar begon met aanmelden, een zomer van jurering kwam dinsdag 28 oktober aan alle spanning een einde. In Veenhuizen werden de winnaars per categorie bekend gemaakt. Meubelfabriek Zwartwoud uit Groningen, voedselcoöperatie Better foar Letter uit Menaam en festival Oerol zijn volgens de jury de meest duurzame bedrijven van 2025. NHL Stenden en Wildlands wonnen gezamenlijk de publieksprijs.

De Duurzame Dertig is een initiatief van Circulair Friesland, Circulair Groningen, Dagblad van het Noorden, Europese Unie, Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant, Noord-Nederland verdient Circulair, Omrin, Provincie Drenthe, Provinsje Fryslân, Provincie Groningen, Rabobank, SNN en VNO-NCW MKB Noord.

Categorie Innovaties

In deze categorie ging Zwartwoud met de winst aan de haal. Deze Groningse interieurbouwer heeft ‘een concept dat helemaal klopt’, aldus de jury. ‘En ze zoeken steeds naar manieren om zichzelf te blijven vernieuwen’.

Categorie Mens & Leefomgeving

Better foar letter won in de categorie Mens & leefomgeving. In Menaam laten ze zien ‘dat gezond eten ook makkelijk en vooral leuk kan zijn’, schrijft de jury.

Categorie Duurzame samenwerking

· Deze prijs is gewonnen door het Oerol Festival. Het festival op Terschelling is ‘een voorbeeld voor de hele cultuursector wat betreft hun totaalconcept van duurzaamheid’, aldus de jury.

Publieksprijs

De publieksprijs tenslotte is naar Wildlands en NHL Stenden gegaan voor hun samenwerking aan innovatieve duurzaamheidsprojecten. Natuur, educatie en techniek komen daar samen.

De jury (Heleen van Wijk, Judith Le Fèvre, Reinder Hoekstra, Jort Kooijman, Erik Fledderus, Henk Moll en voorzitter Ria Kraa) was onder de indruk van wat er in Drenthe, Friesland en Groningen allemaal wordt bedacht, geopperd, uitgeprobeerd, advies gezocht en gevonden en vooral gedaan.

‘En wat lukt er veel’, schrijft de jury over de inzendingen, die via de Duurzame Dertig de brede aandacht krijgen die ze verdienen en zo vele anderen weer kunnen inspireren. Wat de jury betreft kan de volgende klimaattop wel in Noord-Nederland worden gehouden. ‘Want hier gebeurt het’.

De prijswinnaar krijgen elk een mediabudget van 50.000 euro te besteden bij bladen en/of websites van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad of de dag- en weekbladen van Mediahuis in Noord-Nederland.

De prijsuitreiking werd gehouden in Veenhuizen, tijdens de slotmanifestatie van de Duurzame Dertig 2025. Met sprekers als Dopper CEO Virginia Yanquilevich, algemeen directeur van Omrin John Vernooij en vooral zo’n 250 gasten die elkaar opzochten om elkaar te inspireren en stimuleren om volgende stappen te zetten naar nog meer duurzaamheid voor Noord-Nederland.

Foto’s: Marten Duit