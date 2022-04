GP Groot brandstoffen en oliehandel uit Heiloo sponsort Neste MY Renewable Diesel voor alle wagens die meedoen aan de 75ste editie van Bloemencorso Bollenstreek. Neste MY Renewable Diesel is een 100 procent Hydrotreated Vegetabel Oil (HVO). Dankzij deze brandstof vermindert de CO2e-uitstoot van de corsokaravaan tot wel 90 procent vergeleken met fossiele diesel. Daarmee wordt het evenement meteen een van de meest schone en duurzame lentefeesten van Nederland.

Ook levert GP Groot Neste MY Renewable Diesel voor alle aggregaten op het festivalterrein en langs de route. Tevens rijdt er een tankwagen van GP Groot mee die speciaal voor deze gelegenheid als een corsowagen zal worden opgetuigd.

Neste MY Renewable Diesel



Het was een nadrukkelijke wens van de organisatie om het bloemencorso te verduurzamen. Immers, een evenement waar groei en bloei centraal staan, moet in deze tijden het goede voorbeeld zijn. De aanbieding van GP Groot om gedurende het gehele bloemencorso Neste MY te sponsoren en zo het feest te vergroenen, viel daarom meteen in goede aarde. Susan de Vree, Commercieel Directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel: ‘’Neste MY Renewable Diesel is een HVO100. HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Deze superschone dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Het getal ‘100’ achter HVO geeft aan dat het gaat om een alternatieve brandstof diesel van hoge kwaliteit in de meest pure vorm, 100 procent, dus niet gemixt.’’

Wat zijn de voordelen van HVO100?



‘’Rijden op HVO100 diesel van Neste biedt veel voordelen’’, vervolgt De Vree. ‘’Het belangrijkste is de CO2-reductie tot wel 90 procent. Verder is uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide en PAK’s vele malen lager. Dat is beter voor de lokale luchtkwaliteit en tevens goed voor de motor, want filters en injectoren blijven langer schoon. De alternatieve brandstof is hierdoor eveneens uitstekend geschikt voor werkzaamheden in gesloten ruimtes. En; Neste MY Renewable Diesel kan in elke dieselmotor worden gebruikt, zonder dat er een aanpassing voor nodig is.’’

Schoon bloemencorso



De Vree is blij dat GP Groot met hun sponsoring een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van het bloemencorso. ‘’Dat is zeker zo’’, beaamt De Vree. ‘’Bovendien is het een uitgelezen kans om aan een breed publiek te laten zien dat we voorop lopen in de energietransitie. Dat is naast circulariteit een van de pijlers waarop onze bedrijfsvoering is gebaseerd. We helpen onze klanten om de overstap naar duurzame brandstoffen te maken, zoals HVO, LNG en straks bij ons NXT-tankstation in Alkmaar zelfs waterstof. Laten we hopen dat we op deze manier nog meer stappen kunnen maken naar een CO2-neutrale economie.’’