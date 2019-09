Vandaag is de tiende editie van het duurzaamheidsinitiatief Low Car Diet officieel van start gegaan. Dit jaar gaan ruim 2500 medewerkers van diverse bedrijven de uitdaging aan om een maand lang de auto te laten staan en te kiezen voor een duurzamer vervoermiddel. Participerende organisaties zijn onder meer Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Arcadis, Strukton, Unilever, Stedin Groep, provincie Flevoland, a.s.r. verzekeringen, Hogeschool Utrecht, Flight Forum, het UMC Groningen en het UMC Utrecht. Vorig jaar bespaarden de deelnemers samen 63,1 ton CO2, dit jaar is het doel om 100 ton CO2 te besparen. Het Low Car Diet duurt tot 10 oktober 2019.

In het recent overeengekomen Klimaatakkoord is een duidelijk doel gesteld: het aantal autokilometers in 2030 met 8 miljard te verminderen en hiermee minimaal 1 Mton CO2 te besparen. Het Low Car Diet is opgenomen in het Klimaatakkoord als een van de belangrijkste initiatieven om gedragsverandering voor duurzame mobiliteit te stimuleren.

“Mede door het Klimaatakkoord, kunnen we het niet langer ontkennen: we moeten duurzamer leven. Wij proberen met Low Car Diet hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. In Nederland wordt maar liefst 30% van alle CO2 uitstoot veroorzaakt door mobiliteit. Dat moet veel minder kunnen, zeker met alle geweldige alternatieven die we in Nederland hebben. We zijn ontzettend trots op alle bedrijven die zich dit jaar hebben ingeschreven, een recordaantal vergeleken met voorgaande jaren. Met de Fynch app maken we het hen nog makkelijk door alles digitaal te registreren waardoor het resultaat niet alleen direct voelbaar is, maar ook direct zichtbaar”, aldus Joris Smulders (interim-directeur Stichting de Reisbeweging, initiatiefnemer van het Low Car Diet).

Mobiliteitsapp Fynch

Dit jaar wordt er tijdens Low Car Diet gebruik gemaakt van een nieuwe app:Fynch, een mobiliteitsapp die inzicht geeft in je rij- en reisgedrag op basis van data uit je smartphone en/of mobiliteitskaart. Iedere dag meet de app automatisch alle trips die te voet en per fiets, OV, auto en vliegtuig worden afgelegd. De app stimuleert deelnemers duurzamer te reizen door inzicht in prestaties te geven en duurzame keuzes direct te belonen met coins. De verdiende coins zijn in te wisselen voor gratis koffie, 1e klas upgrades bij NS en diverse duurzame incentives.

Daarnaast kunnen de deelnemers verschillende soorten van deelvervoer uitproberen. Alle deelnemers krijgen kortingscodes of gratis minuten van Felyx, Cargoroo, Lev (Biro), Donkey Republic en GO-Sharing. Daarnaast staan er bij verschillende organisaties e-bikes van ConnectBike.

Winnaar 2018

Vorig jaar was Center Parcs de winnaar van Low Car Diet. Alle deelnemers samen bespaarden 63,1 ton CO2 en maakten 64% minder autokilometers. Op 10 oktober 2019, tijdens het Dag van de Duurzaamheid symposium op de Hogeschool Utrecht, maakt Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) de winnaars van 2019 bekend.