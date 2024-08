Veilig voedsel, duurzaam geteeld met een minimale impact op het milieu. Dat is waar TopCrop (voorheen VVAK) voor staat. De nieuwe naam, huisstijl en eigen website dragen bij aan de internationale uitstraling en hoge duurzaamheidsstandaard. Om de onafhankelijke positionering te waarborgen, is het beheer van het certificeringsschema ondergebracht in Stichting TopCrop.

Met TopCrop is het voormalige VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw), dat in 2005 werd gelanceerd, in een nieuw jasje gestoken. Het certificeringsschema zorgt ervoor dat voedsel- en voederveiligheid zijn geborgd, wat van groot belang is in de akkerbouwketens. Alle ketenpartijen uit de sectoren uitgangsmateriaal, teelt, handel, verwerking en loonwerk werken hiervoor nauw samen. Binnen de nieuwe Stichting TopCrop hebben zij zitting in het College van Deskundigen (CvD), het adviesorgaan van het bestuur. De oprichting van de stichting draagt bij aan een meer onafhankelijke positie van het certificeringsschema.

Kwaliteit en veiligheid

“TopCrop biedt ons de mogelijkheid om de certificering breder te positioneren en met name internationaal een betere aansluiting te realiseren”, vertelt Job Jan Simmelink die vanuit Cosun Beet Company zitting heeft in het CvD. “We willen bij onze afnemers benadrukken dat de kwaliteit en veiligheid van onze producten gewaarborgd zijn. Telers die TopCrop gecertificeerd zijn voldoen aan velerlei voorschriften; dat is de kern van certificering. Daarnaast weten afnemers dankzij het TopCrop-certificaat dat producten volgens de hoogste duurzaamheidsstandaard geteeld worden.”

Duurzaamheidsniveau goud

Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de producten van gecertificeerde akkerbouwers voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen voor de primaire productie volgens het Sustainable Agricultural Initiative (SAI) Platform. TopCrop is gelijkwaardig aan het Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0, de internationale standaard voor duurzaamheid, op het niveau goud. “De borging van duurzaamheid is enorm belangrijk. Onze afnemers moeten hierover rapporteren. Met TopCrop weten zij dat producten volgens de hoogste standaard geteeld worden. Van aardappelen tot suikerbieten en van veldbonen tot cichorei. Die uniformering in de akkerbouw is heel waardevol.”

Meer herkenbaarheid

Ook akkerbouwer Ard van der Spek, vanuit NAV lid van het CvD, is blij met de lancering van TopCrop. “VVAK was onder telers goed bekend, maar niet bij (buitenlandse) afnemers. TopCrop moet bijdragen aan meer herkenbaarheid van onze certificering. Zeker in combinatie met de erkenning van het SAI Platform op het FSA 3.0 niveau goud. De Nederlandse standaard is hoog. TopCrop laat zien welke inspanningen akkerbouwers leveren. Dat draagt bij aan het imago van de sector.”

Certificaten automatisch omgezet

Zo’n 7.000 akkerbouwers zijn gecertificeerd onder TopCrop. Voor hen verandert er op dit moment niets. Bestaande VVAK-certificaten blijven geldig en worden automatisch omgezet naar TopCrop. Het certificeringsschema is inhoudelijk niet gewijzigd. Informatie voor deelnemers wordt gestructureerd aangeboden op de nieuwe website TopCrop.nl. De benodigde documenten zijn waar mogelijk vereenvoudigd. De website wordt op termijn uitgebreid met een zoekregister, waarin opgezocht kan worden of een bedrijf een geldig TopCrop-certificaat heeft.