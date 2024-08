Betrouwbaarheid blijft een belangrijke factor waarmee partijen in de bouwsector zich onderscheiden van de concurrentie. Duurzaamheid wordt relatief weinig genoemd door uitvoerende partijen, de W-installateur is hier een uitzondering op. Fabrikanten noemen kennis en advies het vaakst. Bij de groothandel is het klantgerichtheid. Dit blijkt uit het BouwKennis Jaarrapport Nederland, een grootschalig onderzoeksrapport voor en over de bouw- en installatiesector van marktinformatiespecialist BouwKennis.

Op welke drie punten onderscheidt u zich van uw concurrentie? Als antwoord op deze vraag wordt ‘Betrouwbaarheid’ gemiddeld het vaakst genoemd door de onderzochte partijen in de bouwketen. Dit geldt met name voor klusbedrijven, installateurs en aannemers. Opvallend, aangezien betrouwbaarheid meer neigt naar een ‘license to deliver’ dan een manier om je te onderscheiden van de concurrentie. De nadruk op betrouwbaarheid kan worden verklaard door de groeiende aandacht voor geleverde kwaliteit, beïnvloed door strengere technische eisen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Kennis en advies bij fabrikanten



Fabrikanten noemen vooral kennis en advies als Unique Selling Point (USP) of Unique Buying Reason (UBR). Dit sluit aan bij de dynamische markt die volop in transitie is op het gebied van energie, grondstoffen en circulariteit. De rol van fabrikanten als kennisleiders helpt hen om uitvoerende partijen te ondersteunen en te informeren over de laatste ontwikkelingen.

Klantgerichtheid bij groothandels

Groothandels richten zich vooral op klantgerichtheid om zich te onderscheiden. In een sector die kampt met een tekort aan personeel en technische kennis, is ondersteuning op diverse vlakken essentieel. Door slimme logistiek en praktische oplossingen zoals afvalvrije bouwplaatsen te bieden, spelen groothandels een cruciale rol in het efficiënter maken van het werk van uitvoerende partijen.

Duurzaamheid aan het begin van de keten

Duurzaamheid wordt relatief weinig genoemd als punt om zich te onderscheiden van de concurrentie. Duurzaamheid als USP/UBR speelt vooral aan het begin van de keten een rol (toeleveranciers en ontwikkelende partijen). Dit is minder het geval bij uitvoerende partijen. Uitzondering zijn de W-installateurs. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de dagelijkse aard van hun werk, waarbij energie-efficiënte oplossingen inmiddels de norm zijn.