Mimo Homeware, het duurzame merk voor Portugees aardewerk, is vandaag officieel gelanceerd. De ambachtelijke keramieken kommen, schaaltjes en borden van de startup worden in kleine oplage met de hand afgemaakt in Portugal en zijn geschikt voor intensief dagelijks gebruik, zowel in een professionele keuken als thuis. Mimo Homeware is online beschikbaar, maar ook fysiek verkrijgbaar bij Resprésentable in Amsterdam en de Amersfoortse en Zaanse vestigingen van Loods 5.

Mimo Homeware is opgericht door partners Sacha Grafov (30) en Bram Zeldenrijk (30). Het idee voor het bedrijf ontstond toen ze bijna twee jaar geleden tijdens een rondreis door Portugal een lokale keramiekwinkel bezochten. Grafov: “Bram en ik hebben allebei een achtergrond in de horeca en houden van etentjes organiseren en lekker koken. Toen we al die mooie keramieken producten zagen, raakten we direct geïnspireerd. Al tijdens onze terugvlucht begonnen we plannen te maken voor onze eigen servieslijn. In de maanden die volgden, hebben we Mimo Homeware stap voor stap opgebouwd naast onze carrières in het bedrijfsleven. Weekenden en avonden: op een gegeven moment ging vrijwel al onze vrije tijd naar Mimo. Dat was voor ons het punt om onze vaste banen vaarwel te zeggen en ons volledig te storten op het ondernemerschap.”

Restaurantgevoel

Naast losse kommen, schaaltjes, pasta-, ontbijt- en dinerborden bestaat het assortiment van Mimo Homeware uit complete vier-, vijf- en/of zesdelige serviessets in de kleuren Broken Shells, Dreamy Ivory, Ocean Breeze, On The Rocks, Midnight Blue en Starry Night – of een combinatie daarvan. Alle keramiek is daarnaast vaatwasser- en magnetronbestendig en gemaakt van natuurlijke materialen, mat en met een luxe uitstraling en past daarom perfect bij een goedverzorgd interieur. Bekende afnemers van de servieslijn zijn Restaurant Badhuis in Amsterdam en Boutique Hotel Pillows. Eerder deze maand lanceerde Mimo Homeware ook een eigen lijn stapelbare koffiekopjes in japandi-stijl, na een uitgebreide design- en sample periode van bijna twaalf maanden. Zeldenrijk: “Mooi servies is de basis van een goed diner. Met onze borden haal je daarom direct het restaurantgevoel in huis. Of je nu een speciaal diner organiseert met opgedekte tafels of juist dat extra beetje flair wil geven aan je doordeweekse maaltijd. Zoals wij zelf altijd zeggen: de helft van de maaltijd eet je met je ogen.”

Toekomstplannen

Vooralsnog richt Mimo Homeware zich voornamelijk op Nederlandse eet- en kookliefhebbers. Daarbij maakt het bedrijf geen onderscheid tussen horecabedrijven, fanatieke thuiskoks en liefhebbers van kwaliteitsservies. Grafov: “Wij zien dat steeds meer Nederlanders het leuk vinden om uitgebreid voor gasten te koken. Daarbij besteden ze niet alleen meer tijd aan de bereiding van de maaltijd, maar ook aan het opdienen ervan.” De groeiambities stoppen echter niet bij de landsgrenzen. Zeldenrijk: “Uiteindelijk willen we internationaal opschalen. Daarbij zijn Duitsland en België de meest logische landen, maar we sluiten niks uit. De belangrijkste voorwaarde is dat we kunnen blijven voldoen aan de vraag en tegelijkertijd onze kwaliteit waarborgen. Het is en blijft namelijk een ambachtelijk product.”

Over Mimo Homeware

