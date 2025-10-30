Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei heeft op dinsdag 28 oktober vijf brochures ontvangen die de resultaten samenvatten van een serie succesvolle pilots rond duurzaam schadeherstel. De focus lag in die pilots op CO₂-reductie.

In de afgelopen twee jaar hebben het NIVRE, Schoonmakend Nederland en het Verbond van Verzekeraars intensief samengewerkt om duurzaam schadeherstel tot de norm te maken in de schadeherstelbranche. De drie ketenpartners hebben met pilots onderzocht hoe schadeherstelprocessen – van opname en beoordeling tot herstel en afhandeling – kunnen bijdragen aan een lagere CO₂-uitstoot, zonder concessies te doen aan kwaliteit of klanttevredenheid.

Samenwerken leidt tot CO₂-reductie

De resultaten laten zien dat de transitie naar duurzaam schadeherstel niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar is. Structurele verduurzaming ligt binnen handbereik als partijen samenwerken en hun processen slimmer inrichten.

Met dit gezamenlijke project willen de betrokken partijen laten zien dat duurzaam schadeherstel de norm moet worden. De vijf brochures beschrijven hoe CO₂-reductie in de praktijk kan worden gerealiseerd, en bieden een praktisch stappenplan voor organisaties die hun schadeafhandeling verder willen vergroenen.

Verantwoordelijkheid

“De keten beweegt”, aldus Susan Mogony, directeur van het NIVRE. “Verzekeraars, schade-experts en herstelbedrijven zien het allemaal: we moeten actief bijdragen aan een duurzamere toekomst. Niet omdat de regels ons daartoe dwingen. Het besef doet dat. We dragen immers verantwoordelijkheid voor onze impact. Elk schadeherstelmoment is dan ook een kans om te kiezen voor toekomstbestendige oplossingen en de pilots laten zien dat relevante partijen in de keten ook echt dezelfde kant op willen. Nu is het dan ook het ultieme moment om daadwerkelijk door te pakken.”

Veel werk verzet

Directeur van Schoonmakend Nederland, Rob Rommelse, voegt daar aan toe dat “er veel werk is verricht sinds de start van het Duurzaam Schadeherstel-traject. De ambitie is groot en het is mooi te zien dat door samen te werken, en te kijken hoe processen beter of slimmer kunnen, we samen in staat zijn CO₂-reductie te realiseren. Ik ben er trots op dat we dit gezamenlijk in beeld kunnen brengen.”

Handreikingen

Geeke Feiter-Van Heuvelen, directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Tijdens dit traject hebben we een grote waterschade in ons kantoorpand gehad en gezien dat de impact van duurzaam schadeherstel echt significant is. Ook zien we dat die werkwijze nog niet voor alle partijen vanzelfsprekend is. Met deze brochures laten we zien dat het kan en geven we handreikingen hoe marktpartijen hiermee aan de slag kunnen gaan.”

Met de presentatie van de brochures is de eerste wave officieel afgesloten. Het manifest Duurzaam Schadeherstel staat aan de vooravond van wave 2 en zoekt partijen die samen willen bouwen aan een aanpak waarin duurzaamheid, samenwerking in de keten en klantgerichtheid in de schadeketen centraal staan.

Meer lezen over het Manifest Duurzaam Schadeherstel of interesse in de brochures? Kijk op de speciale themapagina.