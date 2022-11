Vandaag kondigt Booking.com een reeks nieuwe productfuncties aan ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van het Duurzaam Reizenprogramma. Het programma is geïntroduceerd om reizigers transparante en betrouwbare informatie te bieden, zodat zij bewustere keuzes kunnen maken voor hun reis. Ook wil Booking.com accommodaties aanmoedigen om vooruitgang te blijven boeken op het gebied van duurzaam reizen. Daarom introduceert het bedrijf nu drie nieuwe (badge)niveaus in het Duurzaam Reizen-programma.

De nieuwe niveaus (level 1, 2 en 3)* zijn ontwikkeld om te laten zien waar de accommodaties zich bevinden op hun duurzaamheidsreis, net als de specifieke maatregelen die zij implementeren. Denk hierbij aan het afschaffen van plastic toiletartikelen tot het overstappen op LED-verlichting. Na het implementeren van deze niveaus zijn wereldwijd 400.000 accommodaties erkend met de badge. In Nederland heeft meer dan twintig procent van het totale accommodatie aanbod de badge in bezit (4,286).

Transparantie over CO2-uitstoot voor accommodaties en vluchten

Als onderdeel van de nieuwe samenwerking van Booking.com met klimaattechnologiebedrijf CHOOOSE worden CO2-uitstootgegevens voor accommodatieboekingen in Europa op het platform weergegeven. Booking.com gaat in samenwerking met CHOOOSE ook informatie verstrekken over de CO2-uitstoot die gepaard gaat met vluchtopties die op het platform zijn te vinden. Dit is in lijn met het luchtvaart framework dat samen met de Travalyst Coalition is ontwikkeld. De totale voetafdruk van de CO2-uitstoot van een geselecteerde vlucht wordt in de komende weken weergeven op de pagina met vluchtgegevens. De optie om zoekopdrachten naar vluchten te sorteren op basis van deze CO2-uitstootgegevens wordt in 2023 geïntroduceerd.

Nieuwe filters voor hybride en volledig elektrische huurauto’s

Ook maakt Booking.com het makkelijker om duurzame vervoersopties te vinden. Vanaf nu is er een filter voor volledig elektrische en hybride huurauto’s beschikbaar. Deze optie is momenteel beschikbaar in 60 landen, waaronder Nederland, en dit zal in het komende jaar toenemen.

“Met het verder optimaliseren en ontwikkelen van ons Duurzaam Reizen-programma, komen we dichter bij onze ambitie om het voor iedereen gemakkelijker maken om duurzamere keuzes te maken voor hun volgende reis”, aldus Kees-Jan Boonen, Senior Manager Sustainable Travel Program bij Booking.com. “We bekijken elk onderdeel van de reis op ons platform en zijn actief op zoek naar manieren om reizigers op een betrouwbare manier meer informatie te geven. Of het nu gaat om een appartement voor een weekendje weg, een elektrische auto voor hun aanstaande roadtrip of gegevens over de CO2-uitstoot van een vlucht, ons doel is om onze klanten en partners te stimuleren te kiezen voor deze meer verantwoorde opties en zo ons steentje bij te dragen aan een gezondere toekomst voor onze planeet en branche.”

Het Duurzaam Reizen-programma van Booking.com is een belangrijke pijler van de klimaatactiebeloften van het bedrijf. Ga voor meer informatie over het Duurzaam Reizenprogramma van Booking.com naar sustainability.booking.com en voor meer informatie over het Klimaatactieplan van het bedrijf als onderdeel van Booking Holdings.

* De nieuwe badgeniveaus voor Duurzaam Reizen:

Level 1: Het nieuwe instapniveau voor de Duurzaam Reizen-badge geeft aan dat een accommodatie een aantal impactvolle duurzaamheidsoplossingen heeft geïmplementeerd. Deze Level 1-badge verschijnt binnenkort met één blad en bevat een

volledige weergave van alle oplossingen die zijn geïmplementeerd.

Level 2: Accommodaties met de Level 2 Duurzaam Reizen-badge hebben aanzienlijke investeringen en inspanningen gedaan om impactvolle duurzaamheidsoplossingen te implementeren. De Level 2-badge verschijnt binnenkort met twee bladeren en bevat een volledige weergave van alle oplossingen die zijn geïmplementeerd.

Level 3: De Level 3 Duurzaam Reizen-badge is speciaal voor accommodaties die grote investeringen en inspanningen hebben gedaan om impactvolle duurzaamheidsoplossingen toe te passen, maar nog geen officiële certificering door derden hebben behaald. De Level 3-badge verschijnt binnenkort met drie bladeren en bevat een volledige weergave van alle oplossingen die zijn geïmplementeerd.