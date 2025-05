Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een speciaal filtertoilet combineert met plaszakken voor thuis. Het UMCG wil hiermee voorkomen dat contrastmiddelen die nodig zijn voor CT-scans, in het riool terechtkomen. Afgelopen maand is het filtertoilet geopend op de afdeling Radiologie.

Contrastmiddelen bevatten jodium, een stof die via urine het lichaam verlaat en door waterzuiveringsinstallaties moeilijk te verwijderen is. Het filtertoilet vangt het jodium direct op, nog voordat het in het riool belandt. Dat is beter voor het milieu en maakt het mogelijk om het schaarse jodium terug te leveren aan de industrie.

Van contrastvloeistof naar LCD-schermen

Jodium wordt onder andere gebruikt bij de productie van LCD-schermen en kan via de filter van het toilet makkelijk worden hergebruikt. Door strenge veiligheidseisen, is hergebruik van jodium in nieuw contrastmiddel op dit moment nog niet mogelijk.

Wachten met de eerste plas

Na de CT-scan vragen we patiënten 30 minuten te wachten met plassen, omdat ze dan het meeste contrastmiddel uitscheiden. Het wachten kan belastend zijn als patiënten zich erg ziek voelen of snel een volgende afspraak hebben, en is daarom vrijwillig. Voor thuis krijgen patiënten drie plaszakken mee, die na gebruik bij het afval kunnen zodat het jodium niet in het milieu komt. Jodium uit plaszakken kan nog niet hergebruikt worden.

Investeren in duurzaamheid

Teamleider Radiologie Bernadet Karssen-Vervaat en collega Sandra Wiertsema-Scholtens CT laborant en lid van het Greenteam radiologie wilden het filtertoilet combineren met plaszakken. Een flinke investering van zo’n 45.000 euro voor het toilet en de ruimteaanpassing, plus jaarlijks 15.000 euro voor de plaszakken. ‘Dankzij steun van het UMCG Duurzaamheidsfonds en het Innovatiecentrum werd het project mogelijk. Het heeft even geduurd voordat het toilet er kon staan, maar we doen het nu goed en grondig en voorkomen zo ook dat het bij mensen thuis alsnog in het riool komt’, zegt Karssen-Vervaat.

Speciale plas voor het milieu

Dat patiënten willen bijdragen aan duurzaamheid, blijkt uit landelijk onderzoek bij ziekenhuizen: 85% doet mee als ze plaszakken meekrijgen. Ook in het UMCG zijn de eerste reacties positief. Patiënt Nynke gebruikte als eerste het nieuwe filtertoilet: ‘Ik ben blij dat ik iets terug kan doen voor het milieu na een behandeling,’ vertelt Nynke. ‘Gelukkig voel ik me goed genoeg om te wachten, wat ik sowieso al moet voor een volgend onderzoek,’ lacht ze.

Toekomstige uitbreidingen

Het UMCG start met het gebruik van het filtertoilet bij poliklinische CT-scans. In een later stadium volgen mogelijk ook MRI en radiotherapie. Het zogeheten Green Team van de afdeling onderzoekt of uitbreiding haalbaar is naar andere afdelingen, zoals de verpleegafdelingen.

Foto: Bernadet Karssen-Vervaat (links) met het speciale jodiumfilter en Sandra Wiertsema-Scholtens (rechts) met een plaszak voor thuis.