Wethouder Carine Bloemhoff (gemeente Groningen) en gedeputeerde Fleur Gräper (provincie Groningen) openden woensdag 2 maart het Platform Goed Inkopen. Deze website is vanaf nu dé online etalage waar impactondernemers uit de drie noordelijke provincies kunnen laten zien wat ze te bieden hebben en waar inkopers maatschappelijk verantwoord kunnen shoppen. De opening vond plaats in De Prael in Groningen en Brownies en Downies serveerde een zoete lekkernij. Van deze beide impactondernemers is het aanbod uiteraard te vinden op www.platformgoedinkopen.nl.

Wat is Platform Goed Inkopen?



Platform Goed Inkopen is een initiatief van Impact Noord, dat in samenwerking met de Gemeente en Provincie Groningen en New Nexus is uitgevoerd. Het doel van het platform is om inkopen met impact makkelijker te maken. Inkopers van overheden en bedrijven wíllen namelijk wel impactvol inkopen, maar weten niet altijd waar ze daarvoor terecht kunnen. Op Platform Goed Inkopen staat het zeer uiteenlopende aanbod van impactondernemers overzichtelijk bij elkaar. Inkopers hoeven alleen nog maar te kiezen met welke aankoop op de website ze bijdragen aan een eerlijkere en duurzamere economie.

Impactondernemen, wat is dat?



Impactondernemers zijn koplopers in de transitie naar een circulaire en inclusieve economie. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor arbeidsplaatsen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, verbeteren de gezondheid, versnellen de energietransitie of maken circulaire producten. Impactondernemingen functioneren als gewone bedrijven, en hebben daarbíj een maatschappelijke missie en/of effect. Geld verdienen is geen doel, maar een middel om de wereld rechtvaardiger en socialer te maken.