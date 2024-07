Overheden, brancheorganisaties en marktpartijen in de drie noordelijke provincies hebben een convenant ondertekend om duurzamer asfalt te realiseren.

De ondertekenaars streven naar minder soorten asfalt, een duurzamere samenstelling, productie op lagere temperatuur, en hergebruik van asfalt. Ook worden de noordelijke asfaltcentrales verduurzaamd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omarmt het initiatief.

Noorden als Koploper

Harm Beerda van Vereniging Circulair Friesland, initiatiefnemer van deze samenwerking, geeft aan dat het Noorden zich met dit convenant koploper toont. Het convenant is ondertekend door de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen. Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, Vereniging Circulair Friesland en de noordelijke asfaltcentrales in Staphorst, Kootstertille en Westerbroek hebben eveneens getekend, samen met diverse marktpartijen zoals Roelofs Groep.

Verkleinen milieu-impact

Provinciale en gemeentelijke overheden willen hun milieu-impact verkleinen door de asfaltketen te verduurzamen. Dit levert een grote bijdrage aan de doelstelling uit de klimaatwet om in 2030 ten minste 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Infraprojecten hebben een grote milieu-impact door gebruikte grondstoffen en CO2-uitstoot. Op het gebied van asfaltproductie kunnen overheden hun ecologische voetafdruk halveren. Het convenant legt vast dat de partijen streven naar minder asfaltsoorten, gebruik van duurzamere materialen, uitfasering van blanke bitumen, inzet van biobased bindmiddelen, lagere productietemperaturen en meer hergebruik van bestaand asfalt.

‘Infraprojecten zijn grote investeringen voor overheidsorganisaties én ze hebben een grote milieu-impact. Dat komt door de grondstoffen die worden gebruikt en door de CO2-uitstoot. Als overheden hun voetafdruk willen verkleinen, zijn er in de infra goede stappen te zetten. Met name bij de productie van asfalt is veel winst te behalen.’ – Tobias Strating, hoofd kenniscluster Energie en Milieu bij ingenieursbureau en infra-aannemer Roelofs Groep