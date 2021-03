Duurzaam brillenmerk Karün lanceert in Nederland bij Pearle en Eye Wish

Karün, het duurzame brillenmerk uit Patagonië, presenteert zijn innovatieve concept in Europa in samenwerking met exclusieve partner GrandVision: de grootste optiekretailer ter wereld met meer dan 7.200 winkels in meer dan 40 landen. In Nederland voert GrandVision de optiekmarkt aan met de merken Pearle Opticiens en Eye Wish Opticiens.

De alliantie tussen B Corp Karün en GrandVision geeft Europese consumenten toegang tot deze speler in de circulaire economie, dat helpt de natuur te herstellen*, materialen hergebruikt, terugwint voor recycling aan het einde van hun levensduur en waarde creëert voor plattelandsondernemers om meer dan 400.000 hectare ongerepte natuur in Patagonië te beschermen – dit alles op basis van het Karün Conscious Development Model™.

Karün lanceert een duurzame collectie, ontwikkeld in samenwerking met actrice en milieuactiviste Shailene Woodley. De collectie is in Europa exclusief verkrijgbaar in GrandVision-winkels in Frankrijk (GrandOptical, Solaris), Duitsland (Apollo), Nederland (Pearle Opticiens & Eye Wish Opticiens), België (Pearle Opticiens, GrandOptical), Zweden (Synoptik), Finland (Instrumentarium), Denemarken (Synoptik), Noorwegen (Brilleland) en Zwitserland (Visilab). De samenwerking speelt in op de zorgen vanuit de samenleving met betrekking tot duurzaamheid en de behoefte aan duurzame opties voor consumenten die rekening houden met de gehele levenscyclus van producten.

“Brillen zijn een perfect middel om mensen uit te nodigen de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken: een waarin we allemaal onderdeel van de natuur zijn. Deze samenwerking is een kans om die boodschap over de wereld te verspreiden, zodat meer mensen kunnen dragen waar ze voor staan”, aldus Thomas Kimber, oprichter en CEO van Karün.

GrandVision streeft als toonaangevende optiekretailer voortdurend naar positieve verandering voor mens en planeet door een balans te creëren tussen bedrijfsdoelstellingen en de maatschappelijke en ecologische impact.

“Dit omvat eerlijkheid en transparantie in de keten, vermindering van de klimaatimpact en het bijdragen aan lokale gemeenschappen die steun nodig hebben. Daarom zien we de samenwerking met Karün en Shailene Woodley als een logische toevoeging aan ons portfolio van duurzame brillenmerken, en als een belangrijke stap om onze wereldwijde bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen te vergroten”, aldus Darina Elencheva, Head of Corporate Social Responsibility bij GrandVision.

Duurzame, natuurherstellende collectie die “Let your nature flow” uitdraagt nu ook in Europa

Speciaal voor de komst naar Europa heeft Karün een exclusieve collectie samengesteld die consumenten verbindt met hun eigen natuur – ontwikkeld in samenwerking met actrice en milieuactiviste Shailene Woodley (Big Little Lies, Adrift, Divergent series, The Fault in Our Stars).

Als milieuactiviste vertegenwoordigt Woodley een nieuwe generatie die pleit voor verandering die ondersteunt dat dingen anders kunnen en moeten. Waarbij mens en natuur op de eerste plaats komen; niet alleen met woorden, maar ook met daden.

“We hebben een unieke kans om de basis te leggen voor jongere generaties en bedrijven om na te denken over de manier waarop we ondernemen. Met deze collectie bewijzen we dat mode kan worden gebruikt als middel voor zowel zelfexpressie als om in harmonie samen te leven met de natuur en zijn gemeenschappen”, aldus Woodley.

*Karün Conscious Development Model™ gaat met natuurherstel verder dan duurzaamheid, met regeneratie als doel. Dit betekent dat het model niet alleen natuurlijke ecosystemen naar een gezondere staat helpt terug te brengen, maar ook de economie van lokale plattelandsgemeenschappen helpt te herstellen.