De weg naar duurzame infrastructuur ligt letterlijk voor ons. Waar traditioneel asfalt bestaat uit zand, steen en bitumen – een bindmiddel op basis van ruwe aardolie – kiest Dura Vermeer samen met partners steeds vaker voor een groenere variant. Binnen de ketensamenwerking CIRCUROAD doen we door het hele land praktijkproeven met milieuvriendelijke alternatieven. Op de N210 bij IJsselstein werden op 9 en 10 oktober drie proefvakken met asfalt met biobased bindmiddelen aangelegd.

De proefvakken, van elk 300 meter, zijn aangelegd met bindmiddelen van drie verschillende producenten: BituNed, Esha en Latexfalt. De vakken liggen vlak achter elkaar en worden zowel onderling vergeleken, als met een referentievak van traditioneel asfalt. De komende vijf jaar wordt nauwkeurig gemonitord hoe de innovatieve mengsels zich houden. Denk daarbij aan metingen van stroefheid, slijtvastheid en rijcomfort.

Van fossiel naar biobased

In het CIRCUROAD-programma werken bedrijven, wegbeheerders en kennisinstellingen samen aan biobased asfalt. Het fossiele bindmiddel bitumen wordt vervangen door biobased en circulaire grondstoffen, zoals restproducten uit de bosbouw, papierindustrie en landbouw. Deze ketensamenwerking, met Rijkswaterstaat als host, identificeert kansrijke oplossingen, valideert grondig, beheerst risico’s en stimuleert de marktintroductie van fossielvrij asfalt.

Georgette van Driesten, duurzaamheidsregisseur bij Dura Vermeer, benadrukt het belang van deze proef: “Door heel Nederland worden proefvakken aangelegd door ons en door andere bouwers. Alle data die we genereren door deze proefvakken wordt beschikbaar gesteld, waardoor we als sector van elkaars proefvakken kunnen leren en zo samen versnellen in de transitie naar een duurzame infrastructuur.”

Raamcontract met duurzame insteek

De werkzaamheden aan de N210 maken deel uit van een raamcontract met provincie Utrecht, waarin meerdere projecten uit het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) zijn opgenomen. Het doel: de leefbaarheid vergroten, de verkeersveiligheid verbeteren en de regio beter bereikbaar maken. Concreet betekent dat op dit traject groot onderhoud aan het asfalt, het aanbrengen van bermverharding en de vervanging van verouderde rotondes door moderne turborotondes.

Duurzaamheid loopt als een rode draad door al deze werkzaamheden. Provincie Utrecht wil koploper zijn in de verduurzaming van infrastructuur, en selecteerde Dura Vermeer op basis van onze visie en ons transitievermogen. Samen zetten we stappen richting een fossielvrije toekomst.

Op naar Net Zero

Dura Vermeer heeft een duidelijk doel voor ogen. Halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en in 2050 moet de uitstoot zelfs naar nul. Het innoveren met duurzamere alternatieven voor traditionele bitumen in de Nederlandse wegen is een van de manieren waarop wij, samen met partners, in de praktijk vormgeven aan deze strategie binnen het transitiepad Wegverharding. Met deze innovatieve aanpak zet Dura Vermeer een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst voor de infrastructuur in Nederland. Zo gaan wij samen Op naar Net Zero!